تشكيل الزمالك - روقا يعوض غياب إمام عاشور.. وأوباما أساسي أمام إنبي

يقود عمر السعيد هجوم الزمالك في مواجهة إنبي في الجولة 18 من الدوري المصري والتي تقام على استاد القاهرة.

ويعوض محمد أشرف "روقا"، إمام عاشور بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات.

ويبدأ يوسف إبراهيم "أوباما" أساسيا في مركز صانع الألعاب.

وجاء تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع: أحمد فتوح - محمود علاء -محمود حمدي الونش - حمزة المثلوثي.

الوسط: طارق حامد - محمد أشرف روقا

أمامهما: يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - أحمد سيد زيزو.

الهجوم: عمر السعيد

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة وحازم إمام وإسلام جابر ورزاق سيسيه وسيف جعفر وسيد عبد الله وسيف الجزيري.

ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 41 نقطة من 17 مباراة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز.

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