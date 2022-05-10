كرة يد - الزمالك يكتسح فلاورز في انطلاق مشواره بـ كأس الكؤوس الإفريقية
الثلاثاء، 10 مايو 2022 - 18:48
كتب : محمد سمير
افتتح فريق رجال الزمالك لكرة اليد مشواره في بطولة كأس الكؤوس باكتساح فلاورز البنيني.
وتغلب الزمالك على فريق فلاورز البنيني بنتيجة 45-29 ليستهل مشواره في البطولة التي تقام في النيجر.
وأنهى الزمالك الشوط الأول متفوقا بنتيجة 22-15.
ويلعب الزمالك مع نيامي من النيجر غدا الأربعاء في السابعة مساءً.
ويختتم مشواره يوم الجمعة بمواجهة كانو بيلارز النييجيري.
ويعد الزمالك ثاني فريق أكثر تتويجا باللقب برصيد 5 ألقاب بعد المجمع البترولي صاحب الـ 9 ألقاب.
وحقق الزمالك اللقب للمرة الأخيرة في 2016 بعد الفوز على الترجي.
ويشارك في كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد كل من الأهلي والزمالك ممثلين لمصر.
طالع أيضا:
رسميا - دورتموند يضم بديل هالاند
نرشح لكم
NBA - بوسطن يعادل السلسلة مع ميلوكي.. وجولدن ستيت على بعد خطوة من نهائي الغرب NBA - ميلووكي باكس يواجه أتالانتا هوكس في الإمارات أكتوبر المقبل مرتضى: الزمالك خسر سوبر إفريقيا لليد ظلم وحاربونا بالمرتزقة.. ونهائي القرن ضاع بفعل فاعل كرة يد - الأهلي يكتسح كيركوس في انطلاق مشوار الدفاع عن لقب كأس الكؤوس كرة سلة - تعديل موعد المواجهة الثانية بين الأهلي والاتحاد في سلسلة نهائي الدوري كرة سلة - الزمالك يعلن عودة مهاب ياسر NBA - يوكيتش أفضل لاعب في الدوري الأمريكي للمرة الثانية على التوالي NBA - إثارة كبيرة في الأدوار الإقصائية.. دالاس وفيلادلفيا يعادلان النتيجة مع فينيكس وميامي
أخر الأخبار
نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2023 في التشيك 25 دقيقة | أوروبا