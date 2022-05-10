كرة يد - الزمالك يكتسح فلاورز في انطلاق مشواره بـ كأس الكؤوس الإفريقية

الثلاثاء، 10 مايو 2022 - 18:48

كتب : محمد سمير

الزمالك - كرة يد

افتتح فريق رجال الزمالك لكرة اليد مشواره في بطولة كأس الكؤوس باكتساح فلاورز البنيني.

وتغلب الزمالك على فريق فلاورز البنيني بنتيجة 45-29 ليستهل مشواره في البطولة التي تقام في النيجر.

وأنهى الزمالك الشوط الأول متفوقا بنتيجة 22-15.

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ويلعب الزمالك مع نيامي من النيجر غدا الأربعاء في السابعة مساءً.

ويختتم مشواره يوم الجمعة بمواجهة كانو بيلارز النييجيري.

ويعد الزمالك ثاني فريق أكثر تتويجا باللقب برصيد 5 ألقاب بعد المجمع البترولي صاحب الـ 9 ألقاب.

وحقق الزمالك اللقب للمرة الأخيرة في 2016 بعد الفوز على الترجي.

ويشارك في كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد كل من الأهلي والزمالك ممثلين لمصر.

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