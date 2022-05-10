كرة يد - الزمالك يكتسح فلاورز في انطلاق مشواره بـ كأس الكؤوس الإفريقية

افتتح فريق رجال الزمالك لكرة اليد مشواره في بطولة كأس الكؤوس باكتساح فلاورز البنيني.

وتغلب الزمالك على فريق فلاورز البنيني بنتيجة 45-29 ليستهل مشواره في البطولة التي تقام في النيجر.

وأنهى الزمالك الشوط الأول متفوقا بنتيجة 22-15.

ويلعب الزمالك مع نيامي من النيجر غدا الأربعاء في السابعة مساءً.

ويختتم مشواره يوم الجمعة بمواجهة كانو بيلارز النييجيري.

ويعد الزمالك ثاني فريق أكثر تتويجا باللقب برصيد 5 ألقاب بعد المجمع البترولي صاحب الـ 9 ألقاب.

وحقق الزمالك اللقب للمرة الأخيرة في 2016 بعد الفوز على الترجي.

ويشارك في كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد كل من الأهلي والزمالك ممثلين لمصر.

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