إنبي يجدد عقد لاعبه الشاب لـ 3 مواسم مقبلة

أعلن نادي إنبي تجديد عقد محمد شريف "حتحوت" لاعبه البترولي لمدة 3 مواسم مقبلة.

وأعلن شريف أبو الغيط، عضو مجلس إدارة إنبى والمتحدث الإعلامي للنادي عن تجديد عقد حتحوت بتكليف من أيمن الشريعي، رئيس النادي بهدف الحفاظ على استقرار الفريق وتوفير إحتياجاته الفنية إستعدادا للمرحلة المقبلة.

ونوه أبو الغيط أن محمد شريف يعتبر واحدا من الركائز القوية في الفريق والتى تعطي للنادي بإخلاص كبير.

وصرح إبراهيم محمد، مدير شئون اللاعبين والتعاقدات بالفريق الأول قائلا "تمديد عقد اللاعب يأتي ضمن خطة متكاملة للحفاظ على قوام الفريق ودعمه باحتياجاته".

وأضاف "وذلك وفقا لرؤية الجهاز الفني بقيادة حلمى طولان بالتنسيق مع أيمن الشريعى ولجنة الكرة".

وصعد حتحوت إلى الفريق الأول الموسم الماضي، وخاض بقميص الفريق 8 مباريات سجل خلالها هدف وحيد خلال الموسم الجاري.

ويواجه مساء اليوم الثلاثاء إنبي نظيره فريق الزمالك فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل إنبي المركز التاسع في ترتيب الجدول برصيد 20 نقطة بينما يعتلي الزمالك صدارة الدوري برصيد 41 نقطة.

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