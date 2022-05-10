تقرير تركي: تولوز بدأ التحرك لضم مصطفى محمد

أفادت تقارير تركية بأن نادي تولوز الصاعد حديثا للدوري الفرنسي الممتاز يرغب في ضم مصطفى محمد مهاجم جالاتاسراي الصيف المقبل.

وانتقل مصطفى محمد نهائيا من الزمالك إلى جالاتا سراي مقابل 4 مليون دولار مطلع الموسم الجاري، وبعد موسم ماضي قضاه معارا.

وذكرت جريدة فوتوسبور التركية أن تولوز انضم إلى قائمة الأندية الفرنسية التي ترغب في ضم مهاجم الزمالك السابق.

ثلاثي الدوري الفرنسي بوردو، وليل، ومونبيليه يرغبون في التعاقد مع صاحب الـ24 عاما بداية من الموسم المقبل، حسب تقارير تركية.

وأوضح التقرير أن داميان كومولي رئيس تولوز الحالي والمدير الرياضي السابق لنادي فنيربهتشة بدأ التحرك من أجل ضم مصطفى محمد بعد عودة ناديه للدوري الفرنسي الممتاز.

فالفريق صعد إلى الدوري الفرنسي الممتاز كبطل لدوري الدرجة الثانية هذا الموسم.

وحدد جالاتاسراي شروطه المالية للموافقة على رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق عن صفوفه بنهاية الموسم الجاري.

وحسبما ذكرت فاناتيك التركية فإن جالاتا سراي يشترط الحصول على عرض مادي يتراوح بين 8 إلى 10 مليون يورو للتخلي عن خدمات المهاجم الدولي المصري.

وأوضحت الصحيفة التركية أن إدارة جالاتا سراي ترغب في استمرار المهاجم الشاب ضمن صفوف الفريق حتى نهاية الموسم المقبل لكنها ستوافق مع إصرار اللاعب على خوض تجربة جديدة بشرط الحصول على مقابل مادي بالقيمة السابق ذكرها.

وأشار التقرير إلى أن مصطفى الذي فقد مكانه الأساسي لصالح بافيتيمبي جوميز يرغب في الرحيل بعد احتلال الفريق المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري التركي.

وكان مهاجم منتخب مصر قريبا من الانتقال لـ بوردو الفرنسي خلال شهر يناير الماضي، قبل أن يفشل الانتقال في اللحظات الأخيرة.

وخاض مصطفى 38 مباراة مع جالاتا سراي خلال الموسم الجاري. سجل خلالهم سبعة أهداف وصنع خمسة آخرين.

بشكل عام، سجل الدولي المصري 16 هدفا وصنع 5 في 56 مباراة لعبها بقميص ناديه التركي.

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