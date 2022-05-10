الرياضية السعودية: اتحاد جدة يكذب تسجيلات النصر في قضية حمد الله

الثلاثاء، 10 مايو 2022 - 15:55

كتب : FilGoal

حمدالله

كذب اتحاد جدة السعودي اتهامات إدارة نادي النصر بشأن التحريض والتفاوض مع المغربي عبدالرزاق حمد الله أثناء ارتباطه بعقد مع نادي العاصمة الرياض.

وانتقل حمد الله لصفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية عقب فسخ تعاقده مع النصر، لكن الأخير تقدم بشكوى رسمية للاتحاد السعودي لكرة القدم أرفقها بتسجيلات تثبت موقفه.

ودفع نادي الاتحاد بحسب "الرياضية" بعدم صحة التسجيلات وذلك في رده على لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بشأن شكوى النصر ضد حامد البلوي المدير التنفيذي لنادي الاتحاد.

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وأضافت الصحيفة السعودية أن الاتحاد شدد على أن التسجيلات مفبركة وغير صحيحة وأن مديره التنفيذي تفاوض مع حمدالله عقب فسخ تعاقده مع النصر.

وأوضحت التقارير أن من المتوقع طلب لجنة الاحتراف مخاطبة جهات معينة للتأكد من مصداقية التسجيلات أو صحة ما دفع به نادي الاتحاد.

وشارك المهاجم المغربي مع نادي الاتحاد خلال 17 مباراة بجميع المسابقات سجل 15 وصنع هدف.

ويقود حمد الله نادي الاتحاد لتصدر جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي برصيد 61 نقطة قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.

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