بسبب صفعة على الوجه.. إيقاف كومان 3 مباريات

الثلاثاء، 10 مايو 2022 - 13:09

كتب : FilGoal

كينجسلي كومان - باريس سان جيرمان - بايرن ميونيخ

عوقب كينجسلي كومان لاعب بايرن ميونيخ بالإيقاف 3 مباريات بعد طرده أمام شتوتجارت.

وتعرض كومان للطرد بعد صفع كونستانتينوس مافروبانوس لاعب شتوتجارت في الدقائق الأخيرة من المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الألماني.

وتم إيقاف كومان 3 مباريات بسبب السلوك غير الرياضي.

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ينطبق الإيقاف على مباريات الدوري الألماني وكأس ألمانيا، ولذلك سيغيب كومان عن مباراة السبت ضد فولفسبورج في الجولة الأخيرة من دوري هذا الموسم.

وكذلك سيغيب عن أول مباراتين في الموسم المقبل.

لا يزال بإمكان بايرن الاستئناف ضد العقوبة.

وصنع عمر مرموش المعار من فولفسبورج هدف تقدم شتوتجارت في الدقيقة الثامنة، والذي سجله تياجو توماس.

وفي الدقيقة 35 تعادل سيرج جنابري بعد تمريرة حاسمة من روبرت ليفاندوفسكي.

ونجح توماس مولر في التقدم لصالح بايرن ميونيخ في الدقيقة 44، إلا أن شتوتجارت تعادل في الدقيقة 52 بواسطة ساسا كالادزيتش.

بهذه النتيجة لم يتغير وضع البافاري، حيث حسم لقب البوندسليجا ويستمر على الصدارة بـ76 نقطة، بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند.

بذلك يحتل شتوتجارت المركز 16 المؤدي لملحق الهبوط بـ30 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المركز 17 المؤدي للهبوط المباشر، ونفس الفارق عن المركز 15 الذي يقود للنجاة من الهبوط.

ويحتاج شتوتجارت لنقطة التعادل لضمان مركز الملحق دون الخوض في حسابات فارق الأهداف مع أرمينيا بيلفيلد صاحب المركز الـ17، والتي تميل لصالحه (-19 مقابل -26).

على الناحية الأخرى، يحتاج شتوتجارت للفوز بأي نتيجة على كولن في المباراة المقبلة، وخسارة هرتا برلين صاحب المركز الـ15 أمام بوروسيا دورتموند بأي نتيجة أيضا، للبقاء في البوندسليجا دون ملحق، حيث يملك أفضلية فارق الأهداف (-19 مقابل -33).

أما الفرصة الوحيدة لهبوط شتوتجارت مباشرة، فهي خسارته أمام كولن مع فوز أرمينيا بيلفيلد على لايبزيج بما يضمن تغيير مقداره 8 أهداف في الفارق بين الفريقين، مثل فوز بيلفيلد بفارق 4 أهداف وخسارة شتوتجارت بنفس الفارق.

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