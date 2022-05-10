ماركا تكشف أسباب تراجع ريال مدريد عن صفقة هالاند

انسحب ريال مدريد من سباق التعاقد مع إيرلنج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند القريب من التوقيع لمانشستر سيتي.

إيرلينج هالاند النادي : بوروسيا دورتموند الدوري الإسباني

وأتم هالاند اتفاقه مع مانشستر سيتي ومن المقرر الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة خلال الأسبوع الجاري بحسب التقارير.

وتراجع ريال مدريد عن التعاقد مع هالاند وفقا لـ"ماركا" لعدة أسباب رغم اقتناع مسؤولي بطل الدوري الإسباني بأهمية وقدرات اللاعب.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد تراجع عن صفقة هالاند بعدما وضع الفرنسي كيليان مبابي هدفا أساسيا لتدعيم الفريق بالموسم المقبل.

وأضافت التقارير أن وجود مبابي وهالاند معا في غرفة ملابس ريال مدريد أمر غير محبب لإدارة النادي والمدرب كارلو أنشيلوتي.

كما أن التكلفة المالية للصفقة التي تقترب من 350 مليون يورو أحد أهم أسباب انسحاب ريال مدريد من سباق التعاقد مع الهداف النرويجي.

ويرى النادي الملكي أن كريم بنزيما يمكنه اللعب لموسمين إضافيين بمستوى مميز وسيكون مبابي بديلا له في مركز المهاجم حال غيابه بسبب الإصابة أو تراجع مردوده الفني.

ومنذ انضمامه لصفوف دورتموند قادما من سالزبورج النمساوي لعب هالاند 88 مباراة سجل خلالها 85 هدفا.

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