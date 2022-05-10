الأهلي يستأنف تدريباته للإياب أمام وفاق سطيف.. وتعافي عبد المنعم من الإصابة

الثلاثاء، 10 مايو 2022 - 12:05

كتب : حسام نور الدين

محمد عبد المنعم - مران الأهلي

استأنف فريق الأهلي لكرة القدم تدريباته صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة الإياب أمام وفاق سطيف الجزائري.

ويحل الأهلي ضيفا على وفاق سطيف مساء السبت ضمن مباريات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الأهلي بأربعة أهداف دون مقابل.

ومنح الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة بعد الفوز على وفاق سطيف.

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وحرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وبيتسو موسيماني المدير الفني للفريق للاجتماع مع اللاعبين للحديث حول ضرورة التركيز في مباراة الإياب بغض النظر عن مباراة الذهاب.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي القاهرة بعد ظهر اليوم في طريقها إلى الجزائر.

وانتظم محمد عبد المنعم مدافع الفريق في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية بعد التعافي من الإصابة.

وكشف أحمد أبو عبلة طبيب الفريق أن اللاعب تعافى من إصابة العضلة الضامة بعد انتهاء البرنامج التأهيلي والعلاجي.

وأشار أبو عبلة إلى جاهزية عبد المنعم من الناحية البدنية بينما مشاركته فهي تعود لقرار بيتسو موسيماني.

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