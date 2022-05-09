كاف يعلن استضافة المغرب لـ نهائي دوري أبطال إفريقيا ويكشف عن موعده

الإثنين، 09 مايو 2022 - 20:53

كتب : FilGoal

لقب دوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المغرب.

وكذلك كشف كاف عن موعد النهائي، والذي سيكون يوم 30 مايو الجاري.

وقال بيان صادر عن كاف: "إدارة كاف السابقة أعلنت في 17 يوليو 2019 أن الفائز بدوري الأبطال سيتحدد بمباراة واحدة، بدلا من مباراتي ذهاب وإياب".

أخبار متعلقة
في الجول يكشف – موقف الرباعي المعار من العودة لـ الأهلي لاعبو الأهلي يكتسحون تشكيل الأفضل لذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا كرة يد - كاستيللو: شخصية الأهلي وراء الفوز على الزمالك والتتويج بالسوبر الإفريقي

وأوضح "كاف تلقى عرضين من الاتحاد السنغالي، والجامعة الملكية المغربية، لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وشدد "الاتحاد السنغالي سحب ملفه، وبالتالي يسر كاف أن يعلن أن المغرب سيستضيف المباراة يوم 30 مايو 2022".

وأتم بيان كاف: "هناك حاليا مناقشات للعودة لنظام مباراتي الذهاب والإياب بدلا من المباراة الواحدة".

الوداد المغربي وضع قدما في النهائي بالفوز على بترو أتليتكو الأنجولي في لواندا 3-1، مثلما فعل الأهلي وفاز على وفاق سطيف الجزائري في القاهرة 4-0.

وفي وقت سابق، أرسل النادي الأهلي خطابا إلى باتريس موتسيبي، رئيس كاف، يطلب فيه إقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال في دولة محايدة، بعيدا عن الفرق الأربعة التي تتسابق في الدور قبل النهائي للبطولة.

اقرأ أيضا

موقف الرباعي المعار من العودة لـ الأهلي

عودة أوباما أمام إنبي وغياب شيكابالا

الزمالك يعلن عودة نجمه في السلة

تحقيق في الجول - ظاهرة تغيير المدربين.. حتى لا يتحول الدوري المصري لفيلم 1000 مبروك

بايرن بدأ التحرك للتعاقد مع نجم ليفربول

كاف دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
خبر في الجول – الأهلي ينتظر تحركا من اتحاد الكرة بعد قرار كاف لاعبو الأهلي يكتسحون تشكيل الأفضل لذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الاتحاد القطري ينفي استضافته لـ نهائي دوري أبطال إفريقيا مصدر من الاتحاد السنغالي لـ في الجول: مؤشرات إيجابية لاستضافة نهائي دوري الأبطال..وموعد الحسم المدير التنفيذي لـ الأهلي: تحركنا مبكرا بشأن ملعب نهائي إفريقيا.. ونتمسك بالتحكيم الأجنبي في الدوري في الجول يكشف - جديد كواليس المفاوضات بخصوص ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا رئيس الوداد: مطالب الأهلي لا تعنينا.. على رئيس "كاف" أن يمنح المغرب حقه الديمقراطي تقرير مغربي: تعافي بدر بانون.. ومفاجأة بشأن موقفه من نهائي إفريقيا مع الأهلي
أخر الأخبار
خبر في الجول – الأهلي ينتظر تحركا من اتحاد الكرة بعد قرار كاف 8 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب مجموعة بحري بعد الجولة 26 27 دقيقة | الدرجة الثانية
مباشر الدوري المصري - طلائع الجيش (1)-(1) البنك الأهلي.. دقائق مشتعلة 43 دقيقة | الدوري المصري
كاف يعلن استضافة المغرب لـ نهائي دوري أبطال إفريقيا ويكشف عن موعده 48 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
في الثانية الأخيرة.. صبحي ينقذ فاركو من التعادل أمام فيوتشر 51 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الدوري المصري – سمير يقود الطلائع ضد البنك الأهلي المتسلح بـ فيصل ومنسي ساعة | الدوري المصري
خيمينيز لـ في الجول: هدفي في مصر الأفضل طوال مسيرتي.. وكنت أتمنى مواجهة صلاح ساعة | منتخب مصر
قائمة الزمالك - عودة أوباما أمام إنبي وغياب شيكابالا وأوناجم وعاشور ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر اليد - الزمالك (31)-(32) الأهلي.. الأحمر إلى مونديال الأندية 2 سون يضيق الخناق على صلاح - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 3 كرة يد - إلى مونديال الأندية.. الأهلي بطلا لـ السوبر الإفريقي بعد الفوز على الزمالك 4 كلوب يكشف ما قاله للاعبي ليفربول بين شوطي لقاء فياريال