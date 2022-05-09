في الجول يكشف كواليس اختيار المغرب لاستضافة نهائي أبطال إفريقيا.. وسبب تأخير موعده

الإثنين، 09 مايو 2022 - 21:54

كتب : محمد عبد العظيم

كأس دوري أبطال إفريقيا

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على إقامة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب بملعب مركب محمد الخامس، فما هي كواليس اتخاذ هذا القرار؟

ويكشف FilGoal.com كواليس اختيار المغرب لاستضافة النهائي، وما هي أسباب تأخير موعد المباراة.

وعلم FilGoal.com أن أوجستين سينجور رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم تواصل مع فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي وأخبره بانسحابه من سباق الفوز باستضافة النهائي.

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وبعدها تواصل لقجع مع باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي وباقي أعضاء المكتب التنفيذي وأبلغهم بالقرار.

ليستقر الاتحاد الإفريقي على إقامة المباراة في المغرب، وسيتم اعتماد القرار خلال الأسبوع الجاري.

ليكون النهائي في مركب محمد الخامس للعام الثاني على التوالي.

الاتحاد الإفريقي أيضا قرر تأجيل موعد المباراة لتقام يوم 30 مايو بدلا من 28 من الشهر ذاته.

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد الإفريقي قرر تأجيل المباراة بسبب حضور رئيس كاف والسكرتير العام لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا في فرنسا يوم 28 من شهر مايو الجاري.

وكان الاقتراح هو إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 15 يونيو عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

ولكن تم الاستقرار على يوم 30 مايو وقبل فترة التوقف الدولي، وحتى يتفادى الاتحاد الإفريقي انتهاء تعاقد أي لاعب مع فريقه قبل موعد المباراة.

ويقترب الأهلي من التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز في ذهاب نصف النهائي على وفاق سطيف الجزائري برباعية دون رد.

في الطرف الآخر يقترب الوداد المغربي من التأهل للنهائي بعدما فاز خارج ملعبه في الذهاب على بترو أتليتكو الأنجولي بثلاثية دون رد.

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