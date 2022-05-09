اتحاد الكرة لـ في الجول: خاطبنا كاف برفض قرار استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا لـ المغرب

الإثنين، 09 مايو 2022 - 22:04

كتب : أحمد الخولي

الوداد - الأهلي

خاطب اتحاد الكرة المصري، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) برفض قراره لعب نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب.

وقال إيهاب الكومي عضو المجلس لـ FilGoal.com: "اتحاد الكرة خاطب كاف بشكل رسمي برفض قرار تنظيم نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب، لأن في ذلك إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص في ظل اقتراب الوداد من الوصول للنهائي. خاطبناهم مرتين بشأن نفس الأمر من قبل".

وأوضح "كذلك خاطبنا كاف بضرورة مراعاة التعارض بين نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي اقترب الأهلي منه ومباراة مصر وغينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا في ظل وجود يوم واحد فقط بينهما، طلبنا تعديل أحد الموعدين".

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ويواجه منتخب مصر نظيره الغيني يوم 2 يونيو، فيما أعلن كاف إقامة النهائي يوم 30 مايو.

وأعلن كاف عن إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المغرب.

وكذلك كشف كاف عن موعد النهائي، والذي سيكون يوم 30 مايو الجاري.

وقال بيان صادر عن كاف: "إدارة كاف السابقة أعلنت في 17 يوليو 2019 أن الفائز بدوري الأبطال سيتحدد بمباراة واحدة، بدلا من مباراتي ذهاب وإياب".

وأوضح "كاف تلقى عرضين من الاتحاد السنغالي، والجامعة الملكية المغربية، لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وشدد "الاتحاد السنغالي سحب ملفه، وبالتالي يسر كاف أن يعلن أن المغرب سيستضيف المباراة يوم 30 مايو 2022".

وأتم بيان كاف: "هناك حاليا مناقشات للعودة لنظام مباراتي الذهاب والإياب بدلا من المباراة الواحدة".

الوداد المغربي وضع قدما في النهائي بالفوز على بترو أتليتكو الأنجولي في لواندا 3-1، مثلما فعل الأهلي وفاز على وفاق سطيف الجزائري في القاهرة 4-0.

وفي وقت سابق، أرسل النادي الأهلي خطابا إلى باتريس موتسيبي، رئيس كاف، يطلب فيه إقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال في دولة محايدة، بعيدا عن الفرق الأربعة التي تتسابق في الدور قبل النهائي للبطولة.

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