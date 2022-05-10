كرة يد - الأهلي يكتسح كيركوس في انطلاق مشوار الدفاع عن لقب كأس الكؤوس

الثلاثاء، 10 مايو 2022 - 11:06

كتب : محمد سمير

الأهلي - كرة يد

افتتح فريق رجال الأهلي لكرة اليد مشواره في بطولة كأس الكؤوس باكتساح كيركوس الإثيوبي.

وتغلب الأهلي على فريق كيركوس بنتيجة 48-19 ليستهل مشوار الدفاع عن اللقب بالبطولة التي تقام في النيجر.

وأنهى الأهلي الشوط الأول بالتفوق على الفريق الإثيوبي بنتيجة 23-7.

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ويلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام فريق دون بوسكو من كوت ديفوار غدا الأربعاء.

بينما يختتم الأهلي مشواره في دور المجموعات بمواجهة فاب الكاميروني يوم الجمعة.

وكان الأهلي قد حصد لقب البطولة الموسم الماضي بعد الفوز على فريق وداد سمارة المغربي والذي يغيب عن النسخة الحالية.

ويشارك في كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد كل من الأهلي والزمالك ممثلين لمصر.

وسبق للأهلي التتويج بلقب كأس الكؤوس أربع مرات سابقة بينهم ثلاث مرات في النسخ الأربعة الأخيرة.

وتأهل الأهلي إلى منافسات كأس العالم للأندية (سوبر جلوب) والمقرر إقامته في شهر أكتوبر بمدينة جدة السعودية.

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