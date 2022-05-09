جيرارد للاعبيه: عليكم التحلي بالشجاعة أمام ليفربول وتقديم أفضل ما لديكم

طلب ستيفن جيرارد المدير الفني لأستون فيلا من لاعبيه إظهار شجاعتهم حين يواجهون ليفربول يوم الثلاثاء.

ويحل ليفربول ضيفا على أستون فيلا يوم الثلاثاء في مباراة مؤجلة من الجولة 33.

وقال جيرارد في مؤتمر صحفي: "نحن ندرك جيدا حجم التحدي الذي سنخوضه باللعب ضد ليفربول، إما أن تخشى ذلك أو تواجهه".

وأضاف "مباراة الثلاثاء ستكون كبيرة ومثيرة، وأنا أتطلع إليها بشدة، نحن بحاجة لدعم جماهيرنا في هذا اللقاء".

ووجه رسالة للاعبيه قائلا "أريد أن يتحلى اللاعبون بالشجاعة وأن يقدموا أفضل ما لديهم".

ليفربول يصارع مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي قبل المباريات الـ3 الأخيرة لكل منهما، إذ يتصدر السماوي الجدول بفارق 3 نقاط.

هذه المباريات المتبقية لـ ليفربول وسيتي في صراع اللقب

وأكمل أسطورة ليفربول السابق "مهمتي هي الفوز بالمباريات مع أستون فيلا، وسيكون دائما هو الحال أثناء تمثيل هذا النادي".

كما تحدث عن الفوز الأخير على بيرنلي قائلا "النتيجة كانت هامة بالنسبة لنا للاقتراب أكثر من الهدف الذي نسعى لتحقيقه".

وأردف "المهمة الأولى كانت بقاء الفريق في مركز آمن، والآن هناك إمكانية لإنهاء الموسم في النصف الأعلى من جدول الدوري".

ويحتل أستون فيلا المركز الـ11 في جدول الدوري برصيد 43 نقطة.

وأتم جيرارد "هذا من شأنه أن يجعلنا نحصل على دفعة إيجابية للاستعداد بشكل قوي للموسم الجديد".

فيلا أمامه 4 مباريات حتى نهاية الموسم، الأولى ستكون ضد ليفربول، ويليها مواجهتين ضد كريستال بالاس وبيرنلي، ثم يختتم الموسم بمواجهة مانشستر سيتي المتصدر في ملعب الاتحاد.

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