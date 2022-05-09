مدرب شتوتجارت يوضح سبب استبدال مرموش بين شوطي لقاء بايرن

أوضح بيليجرينو ماتاراتسو المدير الفني لشتوتجارت سبب استبدال عمر مرموش بين شوطي لقاء بايرن ميونيخ في الدوري الألماني.

مرموش صنع هدف فريقه الأول قبل أن يستبدل بين الشوطين حين كانت النتيجة تشير إلى تقدم الفريق البافاري 2-1، لكن المباراة انتهت بالتعادل 2-2 في الجولة قبل الأخيرة من المسابقة.

وقال ماتاراتسو في تصريحات للصحفيين: "مرموش كان لديه الكثير من التحركات الهجومية الواضحة وكان يمثل تهديدا دائما لدفاع بايرن".

وأضاف "لكن من الواضح أيضا أن شباكنا اهتزت بعد هجوم بدأ من الجهة التي كان يلعب فيها، حيث لم يغلق المساحة".

عمر مرموش صنع هدف التقدم المبكر لفريقه ثم أهدر فرصة كبيرة أمام مرمى بايرن قبل أن يستكمل المباراة عقب فترة وجيزة للعلاج في منتصف الشوط ويتم استبداله بين الشوطين لأسباب فنية.

وفسر المدرب الإيطالي "قررت الدفع بأوريل مانجالا بدلا من مرموش حتى نتمكن من اللعب بـ3 لاعبين في وسط الملعب ووضع هيكل مختلف على أرض الملعب".

وتابع "أردنا المزيد من التحكم في الكرة ووجود لاعبين على أرض الملعب يكونون أكثر مقاومة للضغط وليس من يتمتع بالسرعة فقط".

وشدد "لم أكن راضيا بنسبة 100٪ عن أداء عمر الدفاعي أمام بايرن ميونيخ، لكنه كان جيدا في الواجبات الهجومية".

وأتم "قررت استبدال مرموش لأنني كنت أرغب في السيطرة بشكل أكبر على المباراة في الشوط الثاني".

A topsy-turvy 2-2 draw between @FCBayernEN and @VfB_int, with Sasa Kalajdzic earning the visitors what could be a crucial point in their battle for #Bundesliga survival! 💪#FCBVFB pic.twitter.com/XZV4jYFUM2 — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) May 8, 2022

وصنع مرموش المعار من فولفسبورج هدف تقدم شتوتجارت في الدقيقة الثامنة، والذي سجله تياجو توماس.

وفي الدقيقة 35 تعادل سيرج جنابري بعد تمريرة حاسمة من روبرت ليفاندوفسكي.

ونجح توماس مولر في التقدم لصالح بايرن ميونيخ في الدقيقة 44، إلا أن شتوتجارت تعادل في الدقيقة 52 بواسطة ساسا كالادزيتش.

وشهدت المباراة طرد كينجسلي كومان جناح بايرن في الدقيقة 96 بسبب سلوك غير رياضي.

بهذه النتيجة لم يتغير وضع البافاري، حيث حسم لقب البوندسليجا ويستمر على الصدارة بـ76 نقطة، بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند.

بذلك يحتل شتوتجارت المركز 16 المؤدي لملحق الهبوط بـ30 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المركز 17 المؤدي للهبوط المباشر، ونفس الفارق عن المركز 15 الذي يقود للنجاة من الهبوط.

ويحتاج شتوتجارت لنقطة التعادل لضمان مركز الملحق دون الخوض في حسابات فارق الأهداف مع أرمينيا بيلفيلد صاحب المركز الـ17، والتي تميل لصالحه (-19 مقابل -26).

على الناحية الأخرى، يحتاج شتوتجارت للفوز بأي نتيجة على كولن في المباراة المقبلة، وخسارة هرتا برلين صاحب المركز الـ15 أمام بوروسيا دورتموند بأي نتيجة أيضا، للبقاء في البوندسليجا دون ملحق، حيث يملك أفضلية فارق الأهداف (-19 مقابل -33).

أما الفرصة الوحيدة لهبوط شتوتجارت مباشرة، فهي خسارته أمام كولن مع فوز أرمينيا بيلفيلد على لايبزيج بما يضمن تغيير مقداره 8 أهداف في الفارق بين الفريقين، مثل فوز بيلفيلد بفارق 4 أهداف وخسارة شتوتجارت بنفس الفارق.

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