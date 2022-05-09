رابطة الأندية تقرر زيادة عدد الجماهير في الدوري.. وتخفيض سعر التذاكر

الإثنين، 09 مايو 2022 - 14:37

كتب : FilGoal

رابطة أندية الدوري المصري - بيان رسمي

قررت رابطة الأندية المصرية زيادة عدد الجماهير في الدوري المصري بداية من الدور الثاني.

وبحسب البيان الرسمي للرابطة فلقد تقرر زيادة عدد الجماهير إلى 5000 مشجع في كل مباراة، 2500 لكل فريق.

وتقرر تخفيض سعر التذكرة الموحدة من 100 جنيها إلى 75.

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ونوهت الرابطة إلى التأكيد على ضرورة التزام كافة عناصر اللعبة بالروح الرياضية ونبذ التعصب حتى يتسنى لنا إضافة المزيد من المكتسبات التي تعود بالنفع على الرياضة المصرية.

وفي هذا الصدد تتقدم رابطة الأندية بكل الشكر والتقدير لوزارة الداخلية على دورها الداعم والرئيسي في عودة االجماهير للمدرجات من منطلق عهدها الدائم على توفير عناصر النجاح للرياضة المصرية.

وتنطلق مواجهات الجولة الـ18 من الدوري المصري اليوم بمواجهة بين إيسترن كومباني والمقاولون العرب.

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