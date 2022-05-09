كلوب يرد على تعليقات جوارديولا المثيرة للجدل

رد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على تصريحات نظيره في مانشستر سيتي بيب جوارديولا والتي قال فيها إن الكل في إنجلترا يدعم ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

سيتي يتقدم على ليفربول بـ3 نقاط في سباق الفوز باللقب مع تبقى 3 مباريات لكل منهما.

وقال كلوب ردا على تصريحات جوارديولا: "ليس لدي أي فكرة عما إذا كانت الدولة كلها تدعمنا، لا أشعر بذلك، ربما يعرف بيب ذلك أكثر مني".

وأضاف في مؤتمر صحفي "الكثير من الناس يريدوننا أن نفوز بالدوري هنا نعم، لكن الـ50٪ الآخرين يفكرون في أشياء أخرى".

وتحدث كلوب عن سباق اللقب قائلا "لقد أخبرت اللاعبين أن السباق على اللقب لا يزال مستمرا، ليفربول لديه 3 مباريات ومانشستر سيتي كذلك، وما يشغلني هو كيف يمكننا الفوز بمبارياتنا. لا ينبغي أن نضيف النقاط لرصيدنا قبل أن نلعب المباريات".

وشدد المدرب الألماني "لماذا علينا أن نتوقف عن الإيمان بحظوظنا في التتويج باللقب؟".

وأكمل "أمامنا 5 مباريات فقط ويجب أن نفوز بهم جميعا، العامل البدني مهم الخاص باللاعبين في هذه الفترة مهم للغاية، علي الاستماع إلى القسم الطبي قبل وضع تصوراتي لتشكيل كل مباراة".

وتابع "لقد تدرب روبرتو فيرمينو مع باقي الفريق، إنه يقترب أكثر فأكثر وأتمنى أن يشارك أمام أستون فيلا".

ويحل ليفربول ضيفا على أستون فيلا يوم الثلاثاء في مباراة مؤجلة من الجولة 33.

كما تحدث كلوب عن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد تشيلسي يوم السبت المقبل قائلا "إذا انتصرنا على أستون فيلا فسيكون ذلك مفيدا قبل مواجهة تشيلسي، وإذا لم نفعل ذلك، فلدينا 4 أيام للتحضير للنهائي".

وأتم "في عالم مثالي سنفوز بهم جميعا، لأن فرصتنا الوحيدة للفوز بالألقاب هي الفوز بكل المباريات الـ5 المتبقية لنا في الموسم، هذا صعب لكننا سنحاول".

بعد نهاية موسم الدوري الإنجليزي يوم 22 مايو الجاري، سيستعد زملاء محمد صلاح لمواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 28 من الشهر نفسه.

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