تقرير: بوجبا يرفض الانتقال لـ مانشستر سيتي

أفادت شبكة ذا أثليتك أن الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد يرفض الانتقال إلى مانشستر سيتي الصيف المقبل.

صحيفة ذا جارديان ذكرت يوم الجمعة في تقرير لها أن سيتي يفكر بالفعل في ضم بوجبا، وأن اللاعب الفرنسي متحمس لفكرة العمل تحت إمرة المدرب بيب جوارديولا.

لكن تقرير ذا أثليتك يوم الإثنين أوضح أن هذه الصفقة المحتملة لن تتم بعدما اختار البالغ من العمر 29 عامًا عدم الانضمام إلى سيتي، والانتقال إلى فريق آخر.

وأشار التقرير إلى أن بوجبا الذي ينتهي عقده مع يونايتد خلال أسابيع ويمكنه الانتقال لأي فريق مجانا فكر جديا في عرض سيتي المغري لكنه رفضه في النهاية.

ممثلو بوجبا أبلغوا سيتي أن اللاعب الدولي الفرنسي سيواصل مسيرته في فريق آخر.

ويُعتقد أن يوفنتوس وباريس سان جيرمان وريال مدريد هم الوجهات المحتملة للاعب في الوقت الحالي، على الرغم من عدم اتخاذ القرار النهائي بعد.

وكان تقرير ذا جارديان قد رجح انتقال بوجبا إلى سيتي من أجل يلعب دورا في عمق الملعب في ظل رحيل فيرناندينيو عن الفريق السماوي بنهاية الموسم الجاري.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن سيتي سيمنح بوجبا عقدا لأربع سنوات مع إمكانية مده لموسم آخر.

وبذلك سيكون أول انتقال مباشر بين الغريمين التقليديين منذ رفض كارلوس تيفيز تحويل إعارته مع يونايتد إلى انتقال نهائي في عام 2009 لينضم مباشرة إلى سيتي.

ويعد بوجبا أحد ناشئي مانشستر يونايتد ورحل عنه مجانا صوب يوفنتوس في عام 2012 قبل أن يعود للشياطين الحُمر في 2016.

وارتدى بوجبا قميص يونايتد في 154 مباراة مسجلا 29 هدفا.

ولم يستطع بوجبا ويونايتد التوصل لاتفاق لتجديد التعاقد وأكد مدرب الفريق المؤقت رالف رانجنيك أن اللاعب الفرنسي لن يلعب مجددا لنهاية الموسم بعد تعرضه للإصابة في وقت سابق ضد ليفربول.

video:1

اقرأ أيضا

جديد موقف النني مع أرسنال

الحديث بين إيهاب جلال ومحمد صلاح

كواليس حديث أمير مرتضى مغ وكيلة موسيماني

تحرك الأهلي بخصوص ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا