أمير مرتضى: تواصلت مع وكيلة موسيماني بناء على طلبها.. وسنفاوض رمضان صبحي إذا ناسب الزمالك

الإثنين، 09 مايو 2022 - 01:17

كتب : FilGoal

أمير مرتضى منصور - الزمالك

تحدث أمير مرتضى منصور المشرف على كرة القدم في الزمالك عن إمكانية التعاقد مع رمضان صبحي نجم بيراميدز، وعن أزمة نهاية العقود بنهاية يونيو القادم بالتزامن مع استمرار مسابقة الدوري المصري.

وقال أمير مرتضى في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "واحد من أفضل اللاعبين المتواجدين في مركزه، إذا كان مناسبا للمنظومة في يوم من الأيام فسنتفاوض معه. نتطلع دائما لأن يكون لدينا الأفضل".

وأضاف "لو كان هناك رغبة في التعاقد مع لاعب من الأهلي فنخاطب إدارة النادي بشكل رسمي لأن هذا هو الأمر الصحيح وما يجب أن يحدث".

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وعن العقود قال: "عقود لاعبي الزمالك تنتهي في نهاية يونيو والدوري سينتهي في أغسطس، ننتظر رد اتحاد الكرة لحل هذه الأزمة وهي مسئولية الاتحاد".

أما عن لاعبي الفريق المخضرمين قال أمير مرتضى: "شيكابالا قائد نادي الزمالك وواحد من أهم الكوادر القيادية في النادي، مستمر معنا بالطبع في الموسم المقبل وكذلك محمد عبد الشافي، الإفادة التي يقدمها لنا الثنائي أكبر مما يتخيله الكثير".

وتابع "غيرنا عقد شيكابالا بالقيمة التي اتفق عليها مسبقا بمجرد علمنا بذلك وكان بطلب من رئيس النادي".

وأوضح "شيكابالا وعبد الشافي وحازم إمام لن يرحلوا عن الزمالك إلا عندما يقولوا إنهم غير قادرين على الاستمرار".

وكشف أمير مرتضى عن حقيقة التواصل بينه وبين وكيلة بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، قائلا: "حدث تواصل بيني وبين وكيلة موسيماني بناء على طلبها وعن طريق وسيط، وأخبرتنا بأن هناك مشاكل مع الأهلي وأنها كوكيلة للمدرب تبحث عن الخيارات المتاحة".

وعن وجود بند في عقد يوسف أوباما يشترط عدم تقاضي أي لاعب راتب أكبر من راتبه قال: "اللاعب لم يكن يهتم به وأخبرني بذلك وبعدم وجود أي مشكلة من جانبه لحذف هذا البند".

أما عن مصطفى فتحي الذي انتقل إلى التعاون السعودي أوضح "لم أجد أي مبرر لرحيل مصطفى فتحي عن صفوف النادي على سبيل الإعارة دون تمديد التعاقد".

وكشف أمير مرتضى عن حجم الأزمة بين ولايتيه قائلا: "التضخم الذي حدث في عقود اللاعبين بين الولاية الأولى والثانية يساوي خمسة أضعاف تقريبا".

وأخيرا عن أزمة منع الزمالك من القيد قال: "سنقوم بحل أزمة القيد قريبا، المشكلة أقل مما قد يتخيله الكثير. التصالح تم مع أكاديمية الكاميرون بعد صدور قرار فيفا ولذلك لم يتم العمل به".

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