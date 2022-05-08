إيهاب جلال: محمد صلاح بارك لي على اختياري لتدريب المنتخب

الأحد، 08 مايو 2022 - 23:28

كتب : FilGoal

إيهاب جلال مدرب منتخب مصر وجمال علام رئيس اتحاد الكرة

كشف إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر عن ما دار بينه وبين محمد صلاح قائد الفراعنة ونجم ليفربول الإنجليزي خلال مكالمة هاتفية بينهما.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

وقال إيهاب جلال عبر قناة أون تايم سبورتس: "محمد صلاح بارك لي على اختياري لتدريب منتخب مصر وهذا أمر مهم لأننا نلمس اهتمامه كقائد للمنتخب".

وأضاف "يجب أن يساند الجميع منتخب مصر بعيدا عن الأشخاص المسؤولين عنه لأنه يمثل البلد".

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وواصل "لدينا لاعبين مميزين وكبار وسنبذل الكثير من الجهد لتحقيق أهداف المنتخب المحددة".

وأكمل "عصام الحضري مدرب حراس رائع ومميز في عمله وظهر ذلك في الفترة السابقة، وقبل كل ذلك هو قائد للمنتخب وأسطورة للفراعنة".

وأشار "أشعر بالقلق بالتأكيد وهذا أمر طبيعي قبل أول مباراة لي مع المنتخب، خاصة في ظل ضيق الوقت قبل أول مباراتين في تصفيات إفريقيا".

وشدد "سنختار اللاعب الجاهز والذي يشارك مع فريقه في المعسكر الأول لمنتخب مصر بسبب ضيق الوقت، وبعدها سيكون هناك معسكر جديد سنضم خلاله عدد أكبر من اللاعبين".

وواصل "نتمنى ألا يتعرض أي لاعب من الأساسيين للإصابة في الفترة المقبلة".

وأتم تصريحاته "علاقتي مميزة بـ حازم إمام ومحمد بركات وهذا الثنائي هو أول من استقبلني في اتحاد الكرة".

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