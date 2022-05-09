ذا أثليتك: صفقة انتقال هالاند إلى سيتي ستنتهي خلال أيام

الإثنين، 09 مايو 2022 - 13:08

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند - بوروسيا دورتموند - مانشستر سيتي

من المتوقع أن تنتهي صفقة ضم إرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند إلى مانشستر سيتي هذا الأسبوع، حسب شبكة ذا أثليتيك.

وذكرت الشبكة في أحدث تقاريرها أن الصفقة ستنتهي خلال أيام بشكل رسمي، إلا في حالة حدوث أي عقبات متأخرة وغير متوقعة.

وأضاف التقرير أن صفقة انتقال المهاجم النرويجي إلى مانشستر سيتي أصبحت الآن في حكم المؤكدة، لكن الجميع ينتظر الإعلان عنها هذا الأسبوع.

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وتم الاتفاق على الشروط الشخصية الأولية بين متصدر الدوري الإنجليزي الحالي وهالاند الشهر الماضي بعد أن أعطى اللاعب البالغ من العمر 21 عاما موافقته على الصفقة.

وأوضح التقرير أن دورتموند يتوقع خطابا من سيتي في الأيام المقبلة بأنهم سيدفعون الرسوم المطلوبة لتفعيل الشرط الجزائي في عقد هالاند البالغ 75 مليون يورو.

إذا استمر الوضع كما هو متوقع، فإن المهاجم المولود في ليدز سيصبح لاعبا في صفوف سيتي خلال فترة وجيزة، ويبدأ استعداده لموسم 2022-23 مع الفريق السماوي.

وقد تكون الصفقة أفضل تعويض عن فشل سيتي في ضم هاري كين من توتنام مطلع الموسم الجاري.

ولدى هالاند ارتباط بسيتي، حيث لعب والده للنادي في وقت سابق، فيما ولد إرلينج نفسه في مدينة ليدز الإنجليزية وسبق له اللعب في مولده بالنرويج ورد بول سالزبورج في النمسا.

ومنذ انضمامه لصفوف دورتموند قادما من سالزبورج النمساوي لعب هالاند 88 مباراة سجل خلالها 85 هدفا.

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