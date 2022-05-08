جمال علام: ملابس حازم إمام منعت حضوره مؤتمر تقديم جلال.. ولا يوجد خلافات بيننا

كشف جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عن سبب عدم حضور حازم إمام عضو مجلس الإدارة لمؤتمر تقديم إيهاب جلال كمدير فني لمنتخب مصر.

وقال جمال علام في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1: "قالوا بأننا مختلفين خلال الفترة الماضية، لكن خرج محمد بركات وأوضح بأن الاختلاف كان حول هوية المدرب، لكن بمجرد التعاقد مع مدرب فنحن موحدين خلف منتخب مصر ونعمل لإنجاحه، ووجود بركات وحازم إمام اليوم يؤكد ذلك".

وأضاف |سبب عدم تواجد حازم إمام في المؤتمر الصحفي رغم حضوره اجتماع اتحاد الكرة؟ لا ليس اعتراضا. كل ما في الأمر أن كل الحضور كانوا يرتدون ملابس رسمية، فيما حازم كان يرتدي زي كاجوال ففضل عدم التواجد".

رئيس اتحاد الكرة استمر "حازم إمام ومحمد بركات ليسا مشرفين على منتخب مصر، لكن كلنا نتواجد وكلنا مسؤولين عن منتخب مصر ونعمل لإنجاحه".

وأتم "مهمة حازم إمام ومحمد بركات ستكون تجميع الأسماء المرشحة لمنصب المدير الفني لاتحاد الكرة، ثم عرضهم على مجلس إدارة الاتحاد للاختيار فيما بينهم".

كان الاتحاد المصري لكرة القدم قد عقد مؤتمرا صحفيا اليوم الأحد لتقديم إيهاب جلال كمدير فني جديد لمنتخب مصر.

ويبدأ جلال مهمته مطلع الشهر المقبل أمام غينيا في استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وتضم مجموعة مصر أيضًا كل من غينيا وإثيوبيا ومالاوي.

ويبدأ منتخب مصر مهمته تحت قيادة إيهاب جلال بمواجهة غينيا يوم 2 يونيو المقبل في الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

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