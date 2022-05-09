الدرندلي: الكل يدعم إيهاب جلال.. وحسم أزمة تضارب موعد نهاية العقود والدوري قريبا

الإثنين، 09 مايو 2022 - 10:56

كتب : FilGoal

خالد الدرندلي

شدد خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم على أن الجميع يدعم إيهاب جلال المدرب الجديد مشيرا إلى أن حسم أزمة نهاية عقود اللاعبين وتواجد المدرب في أكثر من ناد خلال موسم واحد سيصدر قريبا.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن استجابة اتحاد الكرة لتوصية رابطة الأندية بخصوص تواجد المدرب مع أكثر من ناد خلال الموسم. (طالع التفاصيل)

وقال خالد الدرندلي في تصريحات لأون تايم سبورتس: "هناك دعم للمدرب من كل أطراف المنظومة في مصر وسيقود مسيرة المنتخب ونطمح من خلاله أن يحقق ما لم نحققه في الفترة الماضية".

أخبار متعلقة
أحمد حسام: مهمة تدريب مصر صعبة.. سنعتمد على الجاهزين في أول مباراتين الشعباني: الاجتماع مع الإدارة والمحافظ كان مثمرا.. هدفنا إعداد فريق قوي للموسم المقبل أمير مرتضى: تواصلت مع وكيلة موسيماني بناء على طلبها.. وسنفاوض رمضان صبحي إذا ناسب الزمالك أمير مرتضى: بقاء الخماسي المُستغنى عنه وارد بشروط الزمالك.. وحقيقة أزمة فيريرا وشيكابالا

وأضاف "الدعم لا يكون مادي فقط، توفير الإمكانيات والمباريات الودية وإقامة المعسكرات والدعم الإعلامي أيضا".

وتابع "وجهة نظر بركات وحازم كانت المدرب الأجنبي وليس اعتراضا على إيهاب جلال بشكل شخصي".

وتحدث الدرندلي في تصريحات لقناة الحياة قائلا: "إيهاب جلال قام باختيار جهازه المعاون بنفسه وله منا كل الدعم".

وأتم "ناقشنا بند نهاية عقود اللاعبين في 30 يونيو في ظل نهاية الموسم في أغسطس وعدم تواجد المدرب في أكثر من ناد خلال نفس الموسم في اجتماعنا اليوم وسنصدر قراراتنا بشأنهم قريبا".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة غينيا في أول مباراة تحت قيادة إيهاب جلال كمدرب لمنتخب مصر يوم 6 يونيو المقبل على ستاد القاهرة في افتتاح تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجانب كل من غينيا، وإثيوبيا، ومالاوي.

يذكر أن إيهاب جلال وقع عقدا لتدريب منتخب مصر لمدة عامين.

اقرأ أيضا

الحديث بين إيهاب جلال ومحمد صلاح

كواليس حديث أمير مرتضى مغ وكيلة موسيماني

تحرك الأهلي بخصوص ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا

سبب عدم تواجد حازم إمام في مؤتمر إيهاب جلال

مصر منتخب مصر الدوري المصري إيهاب جلال
نرشح لكم
أحمد حسام: مهمة تدريب مصر صعبة.. سنعتمد على الجاهزين في أول مباراتين الشعباني: الاجتماع مع الإدارة والمحافظ كان مثمرا.. هدفنا إعداد فريق قوي للموسم المقبل كرة يد - كاستيللو: شخصية الأهلي وراء الفوز على الزمالك والتتويج بالسوبر الإفريقي رئيس المصري: جلسة الفريق مع محافظ بورسعيد للإعداد للموسم المقبل.. ونحن في المنطقة الدافئة الحضري: حراس مرمى المنتخب الأربعة بالنسبة لي رقم واحد.. وحقيقة المشكلة مع إيهاب جلال في الجول يكشف - جديد كواليس المفاوضات بخصوص ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا خبر في الجول - استجابة لتوصية الرابطة.. اتحاد الكرة يمنع انتقال المدربين حتى نهاية الموسم إيهاب جلال: محمد صلاح بارك لي على اختياري لتدريب المنتخب
أخر الأخبار
تعرف على المباريات المتبقية لـ ليفربول وسيتي في صراع اللقب 26 ثاتيه | الدوري الإنجليزي
ذا أثليتيك: أرسنال مصمم على بقاء النني 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الدرندلي: الكل يدعم إيهاب جلال.. وحسم أزمة تضارب موعد نهاية العقود والدوري قريبا ساعة | مصر
مباريات اليوم الإثنين 9 مايو 2022 - 3 مواجهات في الدوري المصري وكوكا ساعة | الدوري المصري
أحمد حسام: مهمة تدريب مصر صعبة.. سنعتمد على الجاهزين في أول مباراتين ساعة | منتخب مصر
الشعباني: الاجتماع مع الإدارة والمحافظ كان مثمرا.. هدفنا إعداد فريق قوي للموسم المقبل ساعة | الدوري المصري
أمير مرتضى: تواصلت مع وكيلة موسيماني بناء على طلبها.. وسنفاوض رمضان صبحي إذا ناسب الزمالك 10 ساعة | الدوري المصري
أمير مرتضى: بقاء الخماسي المُستغنى عنه وارد بشروط الزمالك.. وحقيقة أزمة فيريرا وشيكابالا 11 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر اليد - الزمالك (31)-(32) الأهلي.. الأحمر إلى مونديال الأندية 2 سون يضيق الخناق على صلاح - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 3 كرة يد - إلى مونديال الأندية.. الأهلي بطلا لـ السوبر الإفريقي بعد الفوز على الزمالك 4 كلوب يكشف ما قاله للاعبي ليفربول بين شوطي لقاء فياريال