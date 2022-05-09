الدرندلي: الكل يدعم إيهاب جلال.. وحسم أزمة تضارب موعد نهاية العقود والدوري قريبا

شدد خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم على أن الجميع يدعم إيهاب جلال المدرب الجديد مشيرا إلى أن حسم أزمة نهاية عقود اللاعبين وتواجد المدرب في أكثر من ناد خلال موسم واحد سيصدر قريبا.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن استجابة اتحاد الكرة لتوصية رابطة الأندية بخصوص تواجد المدرب مع أكثر من ناد خلال الموسم. (طالع التفاصيل)

وقال خالد الدرندلي في تصريحات لأون تايم سبورتس: "هناك دعم للمدرب من كل أطراف المنظومة في مصر وسيقود مسيرة المنتخب ونطمح من خلاله أن يحقق ما لم نحققه في الفترة الماضية".

وأضاف "الدعم لا يكون مادي فقط، توفير الإمكانيات والمباريات الودية وإقامة المعسكرات والدعم الإعلامي أيضا".

وتابع "وجهة نظر بركات وحازم كانت المدرب الأجنبي وليس اعتراضا على إيهاب جلال بشكل شخصي".

وتحدث الدرندلي في تصريحات لقناة الحياة قائلا: "إيهاب جلال قام باختيار جهازه المعاون بنفسه وله منا كل الدعم".

وأتم "ناقشنا بند نهاية عقود اللاعبين في 30 يونيو في ظل نهاية الموسم في أغسطس وعدم تواجد المدرب في أكثر من ناد خلال نفس الموسم في اجتماعنا اليوم وسنصدر قراراتنا بشأنهم قريبا".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة غينيا في أول مباراة تحت قيادة إيهاب جلال كمدرب لمنتخب مصر يوم 6 يونيو المقبل على ستاد القاهرة في افتتاح تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجانب كل من غينيا، وإثيوبيا، ومالاوي.

يذكر أن إيهاب جلال وقع عقدا لتدريب منتخب مصر لمدة عامين.

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