خبر في الجول - استجابة لتوصية الرابطة.. اتحاد الكرة يمنع انتقال المدربين حتى نهاية الموسم

الأحد، 08 مايو 2022 - 23:37

كتب : أحمد الخولي

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

قرر اتحاد الكرة المصري الاستجابة لتوصية رابطة الأندية بخصوص منع انتقال المدربين بين أكثر من ناد.

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد المصري قرر منع انتقال المدربين بداية من الدور الثاني وحتي نهاية الموسم بسبب الإقالة أو الاستقالة أو بالتراضي بين المدير الفني والنادي حرصا علي استقرار الأندية.

وتقدّمت رابطة الأندية المحترفة بتوصية للاتحاد المصري لكرة القدم، بعدم قيد المديرين الفنيين الجدد الذين سبق لهم تدريب فريق آخر في نفس الموسم.

أخبار متعلقة
رئيس الوداد: مطالب الأهلي لا تعنينا.. على رئيس "كاف" أن يمنح المغرب حقه الديمقراطي إيهاب جلال: محمد صلاح بارك لي على اختياري لتدريب المنتخب كرة يد - أحمد عادل: التتويج بالسوبر في توقيت مثالي وهدية إلى جماهير الأهلي جمال علام: ملابس حازم إمام منعت حضوره مؤتمر تقديم جلال.. ولا يوجد خلافات بيننا

وناشدت الرابطة اتحاد الكرة بعدم الموافقة على قيد هؤلاء المدربين، في محاولة لتقنين عملية تغيير المدربين بين أندية الدوري المصري.

وكان الأيام الأخيرة قد شهدت تنقلات مكثفة بين مدربي الدوري المصري الممتاز، خصوصًا برحيل عبد الحميد بسيوني عن غزل المحلة وتولي سموحة الذي رحل عنه أحمد سامي لتولي تدريب سيراميكا كليوبترا الذي رحل عنه هيثم شعبان.

وضمت لائحة الدوري المصري في الموسمين الماضيين بندًا يمنع المدرب المستقيل من فريقه، من تولي تدريب فريق آخر، لكن ذلك البند سقط من لائحة الموسم الحالي.

وأجرت أندية الزمالك، وبيراميدز، وسموحة، وفاركو، وغزل المحلة، والاتحاد، وسيراميكا كليوبترا، والجونة، والمقاولون العرب، والإسماعيلي، ومصر للمقاصة، وإيسترن كومباني، تعديل أو أكثر على أجهزتها الفنية خلال الدور الأول الذي لم تُلعَب كل مبارياته حتى اللحظة.

اقرأ أيضا

الأهلي إلى مونديال الأندية

هل يغيب أحد لاعبي الأهلي عن نهائي إفريقيا بسبب البطاقات؟

جوارديولا: الجميع يدعم ليفربول

النني يتحدى توتنام

الدوري المصري اتحاد الكرة رابطة الأندية
نرشح لكم
أمير مرتضى: أحد كبار الأندية عرض عليّ منصب المدير الرياضي.. ولا أحصل على "مليم" من الزمالك المدير التنفيذي لـ الأهلي: تحركنا مبكرا بشأن ملعب نهائي إفريقيا.. ونتمسك بالتحكيم الأجنبي في الدوري في الجول يكشف - إيقاف مسعود لأجل غير مسمى.. وكواليس جلسة المحافظ مع لاعبي المصري تقرير مغربي: تعافي بدر بانون.. ومفاجأة بشأن موقفه من نهائي إفريقيا مع الأهلي مران الزمالك - شيكابالا راحة وجلسة بين أوباما وفيريرا الكومي: لم أكن أريد رحيل حمد إبراهيم عن الإسماعيلي.. ولهذا لم يعد ديسابر لتدريب الفريق حسني عبد ربه يكشف حقيقة ما حدث بينه وبين باهر المحمدي محمد شريف: كنا نريد تحقيق الفوز لإسعاد الجمهور.. وسنصالحهم باللقب
أخر الأخبار
أمير مرتضى: أحد كبار الأندية عرض عليّ منصب المدير الرياضي.. ولا أحصل على "مليم" من الزمالك 3 دقيقة | الدوري المصري
عامر حسين: حازم إمام لا يملك تحفظات على إيهاب جلال.. المدرب الجديد سيكمل ما بناه كيروش 29 دقيقة | منتخب مصر
الحضري: حراس مرمى المنتخب الأربعة بالنسبة لي رقم واحد.. وحقيقة المشكلة مع إيهاب جلال 34 دقيقة | مصر
المدير التنفيذي لـ الأهلي: تحركنا مبكرا بشأن ملعب نهائي إفريقيا.. ونتمسك بالتحكيم الأجنبي في الدوري 39 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
في الجول يكشف - جديد كواليس المفاوضات بخصوص ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا 41 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
خبر في الجول - استجابة لتوصية الرابطة.. اتحاد الكرة يمنع انتقال المدربين حتى نهاية الموسم 51 دقيقة | الدوري المصري
رئيس الوداد: مطالب الأهلي لا تعنينا.. على رئيس "كاف" أن يمنح المغرب حقه الديمقراطي 57 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
إيهاب جلال: محمد صلاح بارك لي على اختياري لتدريب المنتخب 59 دقيقة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر اليد - الزمالك (31)-(32) الأهلي.. الأحمر إلى مونديال الأندية 2 سون يضيق الخناق على صلاح - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 3 كلوب يكشف ما قاله للاعبي ليفربول بين شوطي لقاء فياريال 4 تأكد غياب لاعب وحيد.. موقف مصابي الأهلي من المشاركة أمام وفاق سطيف