خبر في الجول - استجابة لتوصية الرابطة.. اتحاد الكرة يمنع انتقال المدربين حتى نهاية الموسم

قرر اتحاد الكرة المصري الاستجابة لتوصية رابطة الأندية بخصوص منع انتقال المدربين بين أكثر من ناد.

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد المصري قرر منع انتقال المدربين بداية من الدور الثاني وحتي نهاية الموسم بسبب الإقالة أو الاستقالة أو بالتراضي بين المدير الفني والنادي حرصا علي استقرار الأندية.

وتقدّمت رابطة الأندية المحترفة بتوصية للاتحاد المصري لكرة القدم، بعدم قيد المديرين الفنيين الجدد الذين سبق لهم تدريب فريق آخر في نفس الموسم.

وناشدت الرابطة اتحاد الكرة بعدم الموافقة على قيد هؤلاء المدربين، في محاولة لتقنين عملية تغيير المدربين بين أندية الدوري المصري.

وكان الأيام الأخيرة قد شهدت تنقلات مكثفة بين مدربي الدوري المصري الممتاز، خصوصًا برحيل عبد الحميد بسيوني عن غزل المحلة وتولي سموحة الذي رحل عنه أحمد سامي لتولي تدريب سيراميكا كليوبترا الذي رحل عنه هيثم شعبان.

وضمت لائحة الدوري المصري في الموسمين الماضيين بندًا يمنع المدرب المستقيل من فريقه، من تولي تدريب فريق آخر، لكن ذلك البند سقط من لائحة الموسم الحالي.

وأجرت أندية الزمالك، وبيراميدز، وسموحة، وفاركو، وغزل المحلة، والاتحاد، وسيراميكا كليوبترا، والجونة، والمقاولون العرب، والإسماعيلي، ومصر للمقاصة، وإيسترن كومباني، تعديل أو أكثر على أجهزتها الفنية خلال الدور الأول الذي لم تُلعَب كل مبارياته حتى اللحظة.

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