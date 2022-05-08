كرة يد - إلى مونديال الأندية.. الأهلي بطلا لـ السوبر الإفريقي بعد الفوز على الزمالك

الأحد، 08 مايو 2022 - 20:33

كتب : محمد سمير

كرة يد - الأهلي يتوج بالسوبر الإفريقي

توج فريق الأهلي لرجال كرة اليد بلقب بطولة السوبر الإفريقي للمرة الثانية في تاريخه ليتأهل إلى كأس العالم للأندية.

ونجح الأهلي في تحويل تأخره إلى فوز بنتيجة 32-31 والتي أقيمت بدولة النيجر.

وبذلك يتأهل الأهلي إلى كأس العالم للأندية (السوبر جلوب) للمرة الثالثة في تاريخه وتقام النسخة الحالية في مدينة جدة السعودية.

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وبدأ اللقاء متكافئا بين الفريقين في الدقائق الأولى وكان التعادل مسيطرا على مجريات المباراة.

ونجح الأهلي في التقدم بنتيجة 9-8 قبل أن يتعادل الزمالك 11-11 وتسير المباراة هدف بهدف.

وحول الزمالك المباراة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول وتقدم 15-14 قبل أن يتفوق في أخر ثلاث دقائق وينهي الشوط بنتيجة 19-16.

أما في الشوط الثاني حاول الأهلي العودة في النتيجة مبكرا بتقليص الفارق لنتيجة 22-23 قبل أن يتفوق الزمالك مجددا إلى 25-22.

ونجح الأهلي في التعادل لأول مرة في الشوط الثاني بنتيجة 27-27 لتشتعل المباراة في أخر 10 دقائق.

ووصلت النتيجة إلى 30-30 قبل دقيقتين من النهاية قبل أن ينجح الأهلي في خطف الفوز في الثواني الأخيرة 32-31.

وحقق الأهلي اللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز باللقب عام 2017.

وبذلك يصعد الأهلي إلى كأس العالم للأندية للمرة الثالثة في تاريخه وكانت أخر مرة في 2015.

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