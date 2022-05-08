قبل الفترة المصيرية.. جوارديولا: الكل في إنجلترا يدعم ليفربول.. ونهاية موسم هذا الثلاثي

الأحد، 08 مايو 2022 - 20:43

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

كشف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن نهاية موسم الثلاثي كايل ووكر وجون ستونز وروبن دياز بسبب الإصابة.

وفاز مانشستر سيتي على نيوكاسل بخمسة أهداف دون رد ضمن مباريات الأسبوع الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال بيب جوارديولا في تصريحات صحفية بعد المباراة: "انتهى موسم الثلاثي كايل ووكر وروبن دياز وجون ستونز بسبب الإصابة".

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وأضاف "أكي قد يغيب أمام ولفرهامبتون ولكنه سيعود في آخر مباراتين".

وواصل "الفارق بيننا وبين ليفربول ضيق للغاية ويمكن أن يحدث فارق في الأهداف. كان من المهم أن نفوز. لقد جعلناها ليلة مثالية بعد ظهر اليوم. يعرف المشجعون أننا قدمنا ​​كل شيء في كلتا المباراتين ضد ريال مدريد ولكننا للأسف خارج البطولة".

وتابع "نشعر بأننا قريبون للغاية من جماهيرنا واليوم نحن معهم ونأمل أن نصل إلى مباراة أستون فيلا في اليوم الأخير وأن يكون مصير الدوري في أيدينا ولكن لدينا مباريات صعبة بشكل لا يصدق. سنحاول".

واستكمل عن فارق الأهداف "تحدثنا عن ذلك في الشوط الأول، كان يمكن أن يكون 3-1 مع فرصة كبيرة لنيوكاسل وبعد أن سجلنا هدفين في النهاية. هناك فرق كبير".

وفي تصريحات لـ بي إن سبورتس، قال: "الكل في إنجلترا يدعم ليفربول، البلاد وكل الأشخاص. ليفربول فريق لديه تاريخ عريق في البطولات الأوروبية ولكن ليس في عهد البريميرليج بعد أن فازوا بلقب واحد في 30 عاما. مصيرنا بإيدينا وهذا هو المهم وعلينا أن نواصل الفوز".

ويلعب مانشستر سيتي مع ولفرهامبتون الأربعاء المقبل على ملعب مولينيو.

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