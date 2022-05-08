النني: هدفنا التأهل لدوري الأبطال من ملعب توتنام

شدد محمد النني لاعب وسط منتخب مصر وأرسنال على أن فريقه يسعى لحسم التأهل لدوري أبطال أوروبا في دربي لندن المقبل من قلب ملعب توتنام.

محمد النني النادي : أرسنال أرسنال

وقال النني لقناة بي إن سبورتس عقب مباراة ليدز يونايتد: "أهدرنا الكثير من الفرص في الشوط الأول وكنا نريد تسجيل الهدف الثالث في اللقاء".

وأضاف "سعداء لحصد النقاط الثلاثة والفوز هو أهم شيء بالنسبة للفريق في الفترة الحالية".

واستمر في تصريحاته "سيطرنا على اللعب طوال المباراة وليدز لم يهدر أي فرص بخلاف الهدف".

وبسؤاله عن تجديد تعاقده مع أرسنال رد قائلا: "كل اللاعبين في حالة من التركيز لتحقيق الهدف المطلوب منا وهو التأهل لدوري أبطال أوروبا".

وواصل "النادي سيتحدث مع اللاعبين بشأن تجديد العقود في الوقت المناسب".

وأتم تصريحاته "مباراة الدربي ضد توتنام ستكون قوية ومهمة جدا، وهدفنا الفوز والتأهل من ملعبهم لدوري الأبطال".

وفاز أرسنال على ليدز يونايتد بهدفين لهدف في الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي، ويلعب يوم الخميس المقبل ضد توتنام.

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