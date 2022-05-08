جريليش: لم نتحدث عن فارق الأهداف.. رودري: مواجهة ريال مدريد كانت حربا

الأحد، 08 مايو 2022 - 21:25

كتب : FilGoal

جاك جريليش مانشستر سيتي ليدز يونايتد

أبدى جاك جريليش لاعب مانشستر سيتي سعادته بفوز الفريق على نيوكاسل يونايتد 5-0 في الدوري الإنجليزي، بعد الخروج الصادم من دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد.

وقال جريليش في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس" بعد المباراة: "كنا نعلم أننا سنكون تحت الضغط بعد الخسارة الأخيرة، لقد تعافينا منها بشكل مثالي".

وأضاف "سنحاول إنهاء الموسم بنفس قوة اليوم".

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وعن حقيقة حديث مانشستر سيتي عن ضرورة زيادة فارق الأهداف تحسبا لتساوي عدد النقاط مع ليفربول أوضح جريليش "لم نتحدث عن ذلك لأنها مسألة تخص الوعي الجمعي. نريد الفوز بالدوري وبالتالي نرى ذلك دون حديث".

وتابع "الشيء الرئيسي هو تحقيق الفوز. لا يمكنك الحديث عن فارق الأهداف قبل الفوز بالمباراة".

واختتم "نريد الفوز بكل مباراة متبقية. نحن في مقعد القيادة، لا يمكننا النظر إلى ما يحدث حولنا".

في الإطار ذاته قال رودري لـ "بي بي سي": "الخسارة أمام ريال مدريد كانت كبيرة ولكن هذه هي كرة القدم. يجب أن نحول تركيزنا إلى الدوري لأنه أكثر صعوبة".

وأضاف "لعبنا بشكل رائع اليوم ويجب أن نستمر. لا نتوقع أي شيء من ليفربول ولذلك يجب علينا المواصلة. لدينا 3 مباريات نهائية ويجب أن ننهي الموسم كما نستحق".

وعن الخسارة أمام ريال مدريد قال: "لقد كان الأمر أشبه بالحرب. حرب كبيرة في العقول، تضطرنا لمواصلة التفكير بشأن ما حدث. الأمر صعب، حيث انتظرنا 8 أشهر لنصل إلى هذه اللحظة وفي الدقيقة الأخيرة ضاعت".

ويحتل مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي بـ86 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ليفربول الذي تعادل مع توتنام أمس -السبت- بهدف لمثله.

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