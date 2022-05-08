فان دايك: فقدنا الكرات في أماكن صعبة.. ونحن بشر في النهاية

شدد فيرجل فان دايك لاعب ليفربول على أن فريقه يجب أن يستعيد توازنه عقب التعادل مع توتنام من أجل التركيز على مواجهة أستون فيلا.

وتعادل ليفربول مع توتنام بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد في الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال فان دايك في تصريحات عبر شبكة "BT SPORTS" عقب المباراة: "كنا نعرف طريقة لعبهم وجودتهم لكننا لم نكن جيدين كفاية في التحكم بالكرة".

واستمر "لقد فقدنا الكرات في بعض الأماكن الصعبة، وعندما تخسر الكرات في تلك الأماكن فإنك تتيح لهم الفرصة لفعل ما يجيدونه".

وتابع "فقدان النقاط أمرا محبط لكن علينا أن نتعافى ونلعب المباريات المتبقية، لدينا بعض المباريات المثيرة المتبقية وعلينا تحويل هذا الإحباط إلى تركيز على مباراة أستون فيلا".

وأضاف "لكي أعطيعهم حقهم يجب أن أقول إنهم صنعوا بعض الفرص الخطيرة أيضا اليوم، كنا نبحث عن التعادل وحصلنا عليه ثم بحثنا عن هدف الفوز ولكن للأسف لم نحصل عليه اليوم".

وأتم "نحن جميعا بشر في النهاية لذلك هناك سبب يجعلنا نشعر بالحزن عند فقدان النقاط ولكن هذا هو ما عليه الوضع حاليا وعلينا التعافي والتركيز على مباراة أستون فيلا".

الفوز رفع رصيد ليفربول للنقطة الـ 83 في صدارة جدول الترتيب بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي سيلعب غدا أمام نيوكاسل.

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