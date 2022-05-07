سون يضيق الخناق على صلاح - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22

السبت، 07 مايو 2022 - 22:58

كتب : FilGoal

محمد صلاح - سون هيونج مين

واصل سون هيونج مين الضغط على محمد صلاح في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021-2022.

وسجل سون هدفا أمام ليفربول ليقلص الفارق مع صلاح إلى هدفين قبل ثلاث مباريات على نهاية الدوري.

وسجل صلاح هدفين في آخر 7 مباريات لعبها في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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صلاح سيلعب حتى نهاية الدوري أمام أستون فيلا وساوثامبتون وولفرهامبتون.

FPL Show: Salah has the best Double Gameweek ever

على الجانب الآخر، سيلعب سون أمام أرسنال وبيرنلي ونورويتش.

نستعرض معا ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021-2022

محمد صلاح - ليفربول - 22 هدفا

سون هيونج مين - توتنام - 20 هدفا

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد - 18 هدفا

ديوجو جوتا - ليفربول - 15 هدفا

ساديو ماني - ليفربول -14 هدفا

هاري كين - توتنام - 13 هدفا

ولفرد زاها - كريستال بالاس - 13 هدفا

إيفان توني - برينتفورد - 12 هدفا

Son Heung-min scores in 2nd straight match for Tottenham

كيفن دي بروين - مانشستر سيتي - 11 هدفا

رياض محرز - مانشستر سيتي - 11 هدفا

بوكايو ساكا - أرسنال - 11 هدفا

جارود بوين - وست هام - 10 أهداف

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد - 10 أهداف

ميسون ماونت - تشيلسي - 10 أهداف

إيمانويل دينيس - واتفورد - 10 أهداف

جيمي فاردي - ليستر سيتي - 10 أهداف

رحيم ستيرلنج - مانشستر سيتي - 10 أهداف

رافينيا - ليدز يونايتد - 10 أهداف

تيمو بوكي - نورويتش سيتي - 10 أهداف

سميث رو - أرسنال - 10 أهداف

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