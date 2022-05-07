سون يضيق الخناق على صلاح - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22

واصل سون هيونج مين الضغط على محمد صلاح في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021-2022.

وسجل سون هدفا أمام ليفربول ليقلص الفارق مع صلاح إلى هدفين قبل ثلاث مباريات على نهاية الدوري.

وسجل صلاح هدفين في آخر 7 مباريات لعبها في الدوري الإنجليزي الممتاز.

صلاح سيلعب حتى نهاية الدوري أمام أستون فيلا وساوثامبتون وولفرهامبتون.

على الجانب الآخر، سيلعب سون أمام أرسنال وبيرنلي ونورويتش.

نستعرض معا ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021-2022

محمد صلاح - ليفربول - 22 هدفا

سون هيونج مين - توتنام - 20 هدفا

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد - 18 هدفا

ديوجو جوتا - ليفربول - 15 هدفا

ساديو ماني - ليفربول -14 هدفا

هاري كين - توتنام - 13 هدفا

ولفرد زاها - كريستال بالاس - 13 هدفا

إيفان توني - برينتفورد - 12 هدفا

كيفن دي بروين - مانشستر سيتي - 11 هدفا

رياض محرز - مانشستر سيتي - 11 هدفا

بوكايو ساكا - أرسنال - 11 هدفا

جارود بوين - وست هام - 10 أهداف

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد - 10 أهداف

ميسون ماونت - تشيلسي - 10 أهداف

إيمانويل دينيس - واتفورد - 10 أهداف

جيمي فاردي - ليستر سيتي - 10 أهداف

رحيم ستيرلنج - مانشستر سيتي - 10 أهداف

رافينيا - ليدز يونايتد - 10 أهداف

تيمو بوكي - نورويتش سيتي - 10 أهداف

سميث رو - أرسنال - 10 أهداف

اقرأ أيضا

مقترح لزيادة عدد الجماهير في الدوري

الوداد يضع قدما في نهائي إفريقيا

سيميوني يرفض الممر الشرفي لريال مدريد

تكليف لحازم وبركات لاختيار المدير الفني لاتحاد الكرة