كرة يد - تعديل على موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك والأهلي.. القنوات الناقلة

تم إبلاغ ناديي الزمالك والأهلي بتعديل على موعد مباراة السوبر الإفريقي المقرر إقامتها غدا الأحد في النيجر.

وكان من المنتظر أن تقام المباراة في التاعسة مساء قبل أن يتم التعديل خلال الاجتماع الفني لتبدأ في السابعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 3.

قائمة الزمالك

أعلن الإسباني أوليفير روي المدير الفني لفريق كرة اليد في نادي الزمالك القائمة التي ستخوض بطولتي كأس الكؤوس الإفريقية والسوبر الإفريقي.

وتسافر بعثة الزمالك فجر الأربعاء الى النيجر لأداء بطولتي السوبر الإفريقي وتنطلق يوم الأحد القادم، وكأس الكؤوس الإفريقية والتي ستقام في المدة من 10 الى 20 مايو الجاري.

وتتكون القائمة الافريقية من 20 لاعب وهم:

قائد الفريق: أحمد الأحمر

حراسة المرمي: كريم هنداوي - محمود خليل "فلفل" - هشام باسم السبكي

جناح أيسر: عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن "دودو" - مازن رضا

ظهير أيسر: يحيي الدرع - علي هشام - حسن قداح

صانع لعب: محمد علاء "لوكا" - محمد البسيوني "مودي" - سيف الدرع

جناح أيمن: أكرم يسري - حازم ممدوح

ظهير أيمن: أحمد حسام مصطفي بشير

الدائرة: محمد رمضان "هتلر" - شادي خليل - محمد طارق.

قائمة الأهلي

وأعلن دانيال جوردو المدير الفني للأهلي قائمة الفريق ‏استعدادا لخوض منافسات السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس.

وجاءت قائمة كالتالي:‏

حراسة المرمى: السيد محمد السيد - عبد الرحمن طه - عبد الرحمن حُميد.

جناح أيمن: عمر خالد (كاستيلو).

جناح أيسر: أحمد هشام (سيسا).

ظهير أيمن: محسن رمضان - مهاب سعيد - محمد لاشين.

ظهير أيسر: أسامة الجزيري - عبد الرحمن فيصل - كابوتيه - مصطفى خليل.

سنتر: إسلام حسن - أكاسيو ماركيز - محمود نعمان.

دائرة: إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف.

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