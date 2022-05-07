الأحمر يضع قدما في نهائي أبطال إفريقيا.. الأهلي يُبدع ويضرب وفاق سطيف برباعية

وضع الأهلي قدما في نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2021/2022 بعدما فاز على وفاق سطيف الجزائري برباعية دون رد.

وتغلب الأهلي على وفاق سطيف في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، في المباراة التي أقيمت بملعب الأهلي we السلام.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم السبت المقبل في الجزائر.

رباعية الأهلي سجلها بيرسي تاو هدفين، وهدف لكل من طاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

وصف المباراة

بدأ الأهلي المباراة بهجوم قوي وسجل طاهر محمد طاهر الهدف الأول للأحمر في الدقيقة 3 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ذهبت على يسار الحارس.

لكن الحكم عاد للفيديو وألغى الهدف بسبب تسلل طاهر.

وسقط طاهر على الأرض بعد تدخل قوي والتحام في الرأس مع مدافع وفاق سطيف، ليخرج ويتلقى العلاج ويعود لاستكمال المباراة بعدما وضع ضمادة على رأسه.

وانطلق الأهلي في الهجوم بقوة ووصلت الكرة إلى بيرسي تاو أمام المرمى لكنه سدد بجوار القائم مهدرا فرصة التقدم في الدقيقة 20.

وواصل الأهلي الضغط وراوغ أحمد عبد القادر مدافع وفاق سطيف ببراعة أمام منطقة الجزاء وسدد كرة قوية اصطدمت في القائم الأيسر.

وعاد الكرة إلى الشحات ليسدد كرة قوية أخرى من خارج منطقة الجزاء ومجددا اصطدمت في القائم الأيسر لمرمى الفريق الجزائري.

وأسفر ضغط الأهلي القوي عن الهدف الأول في الدقيقة 30 الذي سجله بيرسي تاو بضربة رأسية بعد عرضية من طاهر من الناحية اليسرى.

وتعرض أمير قروي لاعب وسط الفريق الجزائري للطرد في الدقيقة 34 بعد تدخل قوي على حسين الشحات.

وعاد باملاك تيسيما للفيديو لمراجعة اللعبة، قبل أن يلغي البطاقة الصفراء الذي أخرجها للاعب وفاق سطيف، ويمنحه البطاقة الحمراء.

وبهجمة مرتدة انطلق طاهر بالكرة ومررها إلى حسين الشحات ناحية اليمين الذي سدد كرة قوية كاد يسجل منها هدف الأهلي الثاني، لكن الكرة اصطدمت في الشباك الخارجية للمرمى الجزائري.

وقبل نهاية الشوط الأول ومن ركلة حرة من ناحية اليمين نفذها لاعبو وفاق سطيف ووصلت إلى هشام بلقروي الذي كاد يسجل هدف التعادل لكن تسديدته مرت جوار مرمى محمد الشناوي.

لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد.

الشوط الثاني

وبدأ الأهلي الشوط الثاني مستحوذا على اللعب وأهدر الكثير من الفرص أمام مرمى الفريق الجزائري.

ونجح طاهر محمد في إحراز هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 54 بعد متابعة لتسديدة من بيرسي تاو اصطدمت في الدفاع وذهبت له أمام المرمى ليضعها بضربة رأس في الشباك.

وأهدر تاو فرصة إضافة الهدف الثالث بعدما استلم تمريرة طويلة ومرت من الحارس لكن الكرة طالت منه وقبل أن تخرج خارج الملعب سددها في القائم.

ودفع موسيماني بالثنائي لويس ميكيسوني ومحمد شريف بدلا من حسين الشحات وطاهر في الدقيقة 67.

وبعد نزوله أرض الملعب بـ3 دقائق فقط نجح محمد شريف في إحراز الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 70 بعد تمريرة من بيرسي تاو الذي صنع الهدف الثاني له في المباراة.

وجاء الهدف بعدما وضع شريف الكرة من أعلى الحارس بمهارة لتسكن الشباك.

وعقب الهدف دفع موسيماني بـ أفشة بدلا من حمدي فتحي.

وكاد الفريق الجزائري أن يسجل هدفا في الدقيقة 75 لكن الشناوي أنقذ الكرة وتابعها دفاع الأهلي وأبعدها عن مناطق الخطورة.

وشارك أيضا وليد سليمان في التبديل الأخير للأهلي بدلا من أحمد عبد القادر.

وأهدر أفشة فرصة إضافة الرابع بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من وليد سليمان، لكن الكرة مرت أعلى العارضة

قبل أن يعود بيرسي تاو ويسجل الهدف الثاني له والرابع للأهلي في الدقيقة 90، بعد عرضية أرضية من محمد هاني قابلها بتسديدة في الشباك.

لينهي الأهلي المباراة فائزا برباعية دون رد على وفاق سطيف.