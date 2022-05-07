توتنام يفسد ذكرى أوريجي - ليفربول يفقد نقطتين في صراع لقب الدوري الإنجليزي

السبت، 07 مايو 2022 - 22:43

كتب : محمود ضياء

سون يحتفل بهدفه مع توتنام أمام ليفربول

في ذكرى عودة ليفربول الشهيرة أمام برشلونة، فقد الريدز نقطتين في صراع لقب الدوري الإنجليزي بالتعادل أمام توتنام بهدف لكل فريق.

سجل سون هيونج مين هدف توتنام في الدقيقة 56 وتعادل لويس دياز لليفربول في الدقيقة 74.

التعادل رفع رصيد ليفربول 83 بنفس رصيد نقاط مانشستر سيتي الذي سيواجه نيوكاسل غدا الأحد.

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بينما وصل رصيد توتنام إلى 62 نقطة في المركز الخامس.

التشكيل

تواجد لويس دياز في التشكيل الأساسي لـ ليفربول على حساب ديوجو جوتا.

وشارك إبراهيما كوناتي في مركز قلب الدفاع

وعاد ديان كولوسيفسكي للتواجد في التشكيل الأساسي بعد أن تواجد على مقاعد البدلاء في المباراة الأخيرة أمام ليستر سيتي.

أحداث المباراة

بدأت المباراة بسيطرة من ليفربول ليسدد ماني من خارج منطقة الجزاء أمسكها لوريس بسهولة.

رد توتنام بتسديدة بعيدة من بينتانكور تصدى لها أليسون في الدقيقة السابعة.

وتدخل هندرسون في الدقيقة 12 من أمام هاري كين ليمنعه من تسجيل الهدف الأول للضيوف.

التدخلات البدنية القوية كانت الطابع الغالب على المباراة بعد ذلك حتى الدقيقة 28 عندما شتت سيسينيون الكرة بشكل خاطئ لينقذها لوريس قبل أن تصل لـ صلاح داخل الست ياردات.

ومنعت العارضة فان دايك من تسجيل الهدف الأول لـ ليفربول من رأسية في الدقيقة 38.

رد هويبيرج بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء مع الدقيقة 40 اصطدمت بالقائم لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

11 دقيقة بعد بداية الشوط الثاني كانت كافيه ليباغت توتنام أصحاب الأرض بعد تمريرة سحرية من كين إلى سيسينيون الذي لعب عرضية إلى سون ليودعها الشباك موقعا على هدفه الـ20 في الدوري للمرة الأولى منذ انتقاله للفريق اللندني.

سون سجل 12 هدفا في 2022 أكثر من أي لاعب آخر وشارك في 17 هدفا منذ بداية العام.

وأهدر توتنام فرصة قتل المباراة بعد تأخر رويال في تمرير الكرة إلى سون لتصل إلى سيسينيون الذي سدد وتصدى لها أليسون لتعود إلى سون الذي اصطدمت به الكرة وخرجت إلى ضربة مرمى

تدخل كلوب سريعا بدخول ديوجو جوتا وكوستاس تسيميكاس في مكان أندرو روبيرتسون وجوردان هندرسون.

وكاد دياز أن يتعادل في الدقيقة 68 بعد عرضية من تسيميكاس ولكن رأسيته جاءت فوق العارضة.

الكولومبي عاد ليسجل هدف التعادل مع الدقيقة 74 بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء اصطدمت ببينتانكور وغالطت لوريس لتسكن الشباك.

وتدخل أنطونيو كونتي بدخول دافينسون سانشيز في مكان ريان سيسينيون في الدقيقة 79 قبل أن يدخل هاري وينكس في مكان ديان كولوسيفسكي مع الدقيقة 84.

ومن هجمة مرتدة هدد توتنام مرمى ليفربول بانطلاقة بين سون وكين وديفيز قبل أن يسدد الأخير فوق العارضة.

وأقحم كلوب نابي كيتا في مكان فابينيو مع الدقيقة 88 ليرد كونتي بدخول بيرجفاين في مكان سون.

ليفربول توتنام الدوري الإنجليزي
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