بعد موسم واحد من الهبوط.. شالكه يعود للدوري الألماني بسيناريو جنوني

نجح فريق شالكه في العودة مرة أخرى للدوري الألماني الممتاز وذلك قبل جولة من نهاية دوري الدرجة الثانية وبسيناريو جنوني أمام سانت باولي.

وفاز شالكه على سانت باولي بنتيجة 3-2 بعدما تأخر بهدفين في الشوط الأول، ليحول تأخره إلى انتصار مثير ويعود للدوري الألماني الممتاز.

وغاب شالكه عن الدوري الألماني لمدة موسم واحد فقط، قبل أن يعود مرة أخرى.

تقدم سانت باولي في الدقيقة 9 عن طريق إيجور ماتانوفيتش، ثم أضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 17.

قبل أن تبدأ عودة شالكه من الدقيقة 47 بعدما سجل سيمون تيرود الهدف الأول من ركلة جزاء.

ثم أضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 71.

وأخيرا سجل رودريجو زالازار الهدف الثالث وهدف العودة للدوري الألماني في الدقيقة 78.

ووصل شالكه إلى النقطة 62 في صدارة الترتيب، بفارق 5 نقاط عن هامبورج ودارمشتات ورصيد كل منهما 57 نقطة.

ويتأهل صاحب المركز الثاني مباشرة إلى الدوري الألماني، بينما يلعب صاحب المركز الثالث مع صاحب المركز الـ16 في الدوري الألماني، والفائز منهما يستمر في الدوري الممتاز.

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