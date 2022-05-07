الشناوي: لا توجد أعذار أمام التقصير.. هدفنا دائما إسعاد الجماهير

السبت، 07 مايو 2022 - 23:59

كتب : FilGoal

الأهلي - وفاق سطيف - محمد الشناوي

شدد محمد الشناوي قائد النادي الأهلي على أن فريقه قدم مباراة قوية أمام وفاق سطيق مشيرا إلى أن قيمة لاعبي الأحمر تظهر في مثل هذه المواقف الصعبة.

وفاز الأهلي بأربعة أهداف دون مقابل على وفاق سطيف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال محمد الشناوي في تصريحات لـ بي إن سبورتس: "قدمنا مباراة قوية والاستعداد لها كان بمعسكر طويل، نعرف جيدا قمية البطولة وأننا نريد صناعة تاريخا لأنفسنا بالفوز باللقب للمرة الثالثة على التوالي من أجل إسعاد الجماهير".

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وأضاف "نعلم أننا قصرنا في حق الجمهور خلال الفترة الأخيرة ولكن لا يوجد أي أعذار رغم أننا نلعب مباراة كل ثلاثة أيام".

وواصل "اليوم لعبنا بعد راحة ستة أيام ولذلك كان الأداء جيدا واللاعبين جاهزين بدنيا".

واستكمل "ننفذ تعليمات الجهاز الفني لكي نسعد الجماهير التي تحضر لتساندنا وهذا هدفنا الأهم، اللاعبون رجالا ويظهرون ذلك في المباريات الصعبة".

وأتم "الأمور لم تُحسم بعد وسنركز في مباراة الإياب، أمامنا 90 دقيقة في الجزائر وسنركز جيدا ونحترم الخصم من أجل الصعود للنهائي".

وتقام مباراة الإياب 14 المقبل على ملعب 5 جويليه في الجزائر.

ومن جانبه، قال أحمد عبد القادر في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "كان هناك تعليمات لنا بكيفية إيجاد المساحة بين المدافعين".

وتابع "نجحنا في التسجيل خلال الشوط الأول وتحسنا أكثر في الثاني مع حالة الطرد وسجلنا عددا أكبر من الأهداف".

وأضاف "الفوز الكبير سيقلل الضغوط علينا ولكننا لم نحسم شيئا بعد فما زالت أمامنا مباراة العودة".

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