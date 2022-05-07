عودة تاو وانطلاقة طاهر.. سبعة أرقام تحققت من فوز الأهلي على وفاق سطيف

السبت، 07 مايو 2022 - 23:47

كتب : FilGoal

طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو

نجح الأهلي في إنهاء نصف المهمة الأول بفوز عريض على وفاق سطيف الجزائري بأربعة أهداف دون مقابل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ليضع قدما في المباراة النهائية.

سجل بيرسي تاو هدفين للأهلي، كما سجل له طاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

وبذلك حقق الأهلي أكبر فوز له في دوري أبطال إفريقيا منذ انتصاره على سونيديب بطل النيجر بنفس النتيجة (أربعة أهداف دون رد) في إياب دور الـ32 في نسخة 2020-2021، تحديدا في الخامس من يناير 2021.

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سجل بيرسي تاو هدفين في مباراة واحدة للمرة الاولى منذ مواجهة سموحة في الأسبوع السادس للدوري المصري (25 نوفمبر 2021).

كما سجل هدفه الأول مع الأهلي منذ مواجهة المريخ السوداني في الثامن عشر من مارس الماضي.

صنع محمد هاني ظهير الأهلي الهدف الرابع الذي سجله بيرسي تاو، وهي أول تمريرة حاسمة له منذ مواجهة سموحة أيضا.

وسجل محمد شريف للمرة الأولى منذ مباراة المريخ ذاتها، والتي انتهت بفوز الأهلي 3-1.

على الناحية الأخرى سجل طاهر محمد طاهر هدفه الثاني هذا الموسم، والأول منذ هدف التعادل في السوبر الإفريقي أمام الرجاء المغربي، في الثاني والعشرين من ديسمبر 2021.

وحافظ الأهلي على نظافة شباكه للمرة الثالثة في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم من 11 مباراة، بعد تعادل سلبي مع الهلال السوداني وفوز على الفريق ذاته بهدف نظيف في دور المجموعات.

ولعب الأهلي مباراته رقم 20 ضد الأندية الجزائرية في المسابقات الإفريقية، حيث حقق فوزه العاشر، مقابل 5 تعادلات و5 هزائم.

ورفع الأحمر حصيلته التهديفية أمام أندية الجزائر إلى 27 هدفا، مقابل 16 هدفا استقبلهم.

ويلعب الفريقان مباراة الإياب يوم السبت المقبل الرابع عشر من مايو الجاري في الجزائر.

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