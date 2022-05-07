كلوب: الفوز بالرباعية أصبح صعبا.. وفخور بالعقلية التي أظهرها الفريق أمام توتنام

اعترف يورجن كلوب مدرب ليفربول بأن تحقيق الرباعية أصبح صعبا جدا بعد التعادل مع توتنام.

وينافس ليفربول على تحقيق كل من كأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وتعادل ليفربول مع توتنام بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد في الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة "BT sports" عقب المباراة: "سعيد جدا بالأداء وفخور بالعقلية التي أظهرها الفريق أمام فريق جيد ويلعب بخطة واضحة".

واستمر "بعض الأشياء اليوم كانت على مستوى مختلف، الضغط كان رائعا لكنهم سجلوا هدفا وكان علينا الحفاظ على هدوئنا وزيادة الضغط وهذا تحد كبير لكننا فعلنا وسجلنا هدف التعادل".

وتابع "بالطبع لم نحصل على النتيجة التي نريد ولكن هذا هو الأداء الذي أردته لذلك أشعر بشعور جيد، من الصعب جدا أن تلعب أمام فريق عالمي مع مدرب رائع، وكان لديهم أسبوع للتحضير بينما كان لدينا ثلاثة أيام فقط".

وأضاف "عندما تلعب أمام الفرق الكبرى تحتاج إلى الحظ في اللحظات الحاسمة، لست سعيدا ولكنني لست حزينا بقدر اللاعبين في الوقت الحالي ووظيفتي هي الخروج بأسباس ما يحدث".

وشدد "هاري كين وهيونج مين سون مرتاحين تماما ولهذا كان من الصعب مواجهتهم، والفوز بالرباعية الآن أصبح ضعيف الاحتمال جدا ولهذا السبب لم يتمكن أحد من فعلها في إنجلترا من قبل ولكننا سنستمر في المضي قدما".

الفوز رفع رصيد ليفربول للنقطة الـ 83 في صدارة جدول الترتيب بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي سيلعب غدا أمام نيوكاسل.

اقرأ أيضا

سون يضيق الخناق على صلاح في صدراة الهدافين

الأهلي يضع قدما في نهائي إفريقيا

توتنام يفسد ذكرى أوريجي على ليفربول

تعديل على موعد سوبر اليد بين الأهلي والزمالك