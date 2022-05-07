كلوب: الفوز بالرباعية أصبح صعبا.. وفخور بالعقلية التي أظهرها الفريق أمام توتنام

السبت، 07 مايو 2022 - 23:55

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول

اعترف يورجن كلوب مدرب ليفربول بأن تحقيق الرباعية أصبح صعبا جدا بعد التعادل مع توتنام.

وينافس ليفربول على تحقيق كل من كأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وتعادل ليفربول مع توتنام بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد في الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أخبار متعلقة
موسيماني: لم نتأهل لنهائي إفريقيا بعد.. وهذا سر تألق بيرسي تاو عودة تاو وانطلاقة طاهر.. سبعة أرقام تحققت من فوز الأهلي على وفاق سطيف بعد غياب 22 عاما.. نانت بطلا لكأس فرنسا مؤتمر موسيماني: هدف طاهر الأهم في مباراة سطيف.. وأقلق عندما لا نصنع الفرص

وقال كلوب في تصريحات لشبكة "BT sports" عقب المباراة: "سعيد جدا بالأداء وفخور بالعقلية التي أظهرها الفريق أمام فريق جيد ويلعب بخطة واضحة".

واستمر "بعض الأشياء اليوم كانت على مستوى مختلف، الضغط كان رائعا لكنهم سجلوا هدفا وكان علينا الحفاظ على هدوئنا وزيادة الضغط وهذا تحد كبير لكننا فعلنا وسجلنا هدف التعادل".

وتابع "بالطبع لم نحصل على النتيجة التي نريد ولكن هذا هو الأداء الذي أردته لذلك أشعر بشعور جيد، من الصعب جدا أن تلعب أمام فريق عالمي مع مدرب رائع، وكان لديهم أسبوع للتحضير بينما كان لدينا ثلاثة أيام فقط".

وأضاف "عندما تلعب أمام الفرق الكبرى تحتاج إلى الحظ في اللحظات الحاسمة، لست سعيدا ولكنني لست حزينا بقدر اللاعبين في الوقت الحالي ووظيفتي هي الخروج بأسباس ما يحدث".

وشدد "هاري كين وهيونج مين سون مرتاحين تماما ولهذا كان من الصعب مواجهتهم، والفوز بالرباعية الآن أصبح ضعيف الاحتمال جدا ولهذا السبب لم يتمكن أحد من فعلها في إنجلترا من قبل ولكننا سنستمر في المضي قدما".

الفوز رفع رصيد ليفربول للنقطة الـ 83 في صدارة جدول الترتيب بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي سيلعب غدا أمام نيوكاسل.

اقرأ أيضا

سون يضيق الخناق على صلاح في صدراة الهدافين

الأهلي يضع قدما في نهائي إفريقيا

توتنام يفسد ذكرى أوريجي على ليفربول

تعديل على موعد سوبر اليد بين الأهلي والزمالك

يورجن كلوب ليفربول توتننام الدوري الإنجليزي الممتاز
نرشح لكم
برونو فيرنانديز بعد كارثة برايتون: اليوم لم أستحق ارتداء قميص مانشستر يونايتد سون: مواجهة ليفربول اليوم كانت من الأصعب في حياتي.. وهدفنا دوري الأبطال رانجنيك بعد رباعية برايتون: نعتذر للجماهير.. مشكلة مانشستر يونايتد ليست فردية سون يضيق الخناق على صلاح - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 توتنام يفسد ذكرى أوريجي - ليفربول يفقد نقطتين في صراع لقب الدوري الإنجليزي انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (1) - (1) توتنام أقل عدد نقاط + أسوأ حصيلة دفاعية = مانشستر يونايتد خارج دوري الأبطال صلاح يصل لرقم جديد مع ليفربول
أخر الأخبار
الشناوي: لا توجد أعذار أمام التقصير.. هدفنا دائما إسعاد الجماهير 10 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
كلوب: الفوز بالرباعية أصبح صعبا.. وفخور بالعقلية التي أظهرها الفريق أمام توتنام 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
محمد شريف: كنا نريد تحقيق الفوز لإسعاد الجمهور.. وسنصالحهم باللقب 15 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
موسيماني: لم نتأهل لنهائي إفريقيا بعد.. وهذا سر تألق بيرسي تاو 20 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
عودة تاو وانطلاقة طاهر.. سبعة أرقام تحققت من فوز الأهلي على وفاق سطيف 21 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مؤتمر موسيماني: هدف طاهر الأهم في مباراة سطيف.. وأقلق عندما لا نصنع الفرص 25 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
بعد غياب 22 عاما.. نانت بطلا لكأس فرنسا 33 دقيقة | أوروبا
برونو فيرنانديز بعد كارثة برايتون: اليوم لم أستحق ارتداء قميص مانشستر يونايتد 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الصراع يشتعل وعلى صلاح الحذر - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 2 كلوب يكشف ما قاله للاعبي ليفربول بين شوطي لقاء فياريال 3 تأكد غياب لاعب وحيد.. موقف مصابي الأهلي من المشاركة أمام وفاق سطيف 4 أحمد مسعود لـ في الجول: شعرت بالدهشة من بيان المصري.. سيكون من الصعب الاستمرار