محمد شريف: كنا نريد تحقيق الفوز لإسعاد الجمهور.. وسنصالحهم باللقب

السبت، 07 مايو 2022 - 23:53

كتب : FilGoal

احتفال محمد شريف - الأهلي × وفاق سطيف

عبر محمد شريف مهاجم الأهلي عن سعادته بالهدف الذي سجله في شباك وفاق سطيف، مؤكدا أن فريقه لم يحسم التأهل بعد لنهائي إفريقيا.

محمد شريف

النادي : الأهلي

الأهلي

وفاز الأهلي على وفاق سطيف برباعية دون رد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وقال شريف عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "أشكر الله على الهدف لأنني لم أسجل منذ عدة مباريات".

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وأضاف "النتيجة سوف تساعدنا في مباراة العودة".

وواصل "لم نحقق الفوز في 3 مباريات في الدوري وكنا نريد أن نصالح الجمهور لذلك كنا نلعب بتركيز شديد من أجل الفوز وتسجيل الأهداف".

وأتم تصريحاته "لم نفعل شيء حتى الآن، هدفنا الوصول للنهائي ثم الفوز باللقب لتكون هذه مصالحة الجمهور الحقيقية".

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