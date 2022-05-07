موسيماني: لم نتأهل لنهائي إفريقيا بعد.. وهذا سر تألق بيرسي تاو

السبت، 07 مايو 2022 - 23:48

كتب : FilGoal

بيتسو موسيماني

وقال موسيماني عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: "لدي الخبرة الكافية لأنني أعمل في مجال التدريب منذ 21 عاما ومررت بالكثير من المواقف الصعبة في الماضي، فريقي يصنع الكثير من الفرص ولكن إذا واجهنا صعوبة في صناعة الفرص وقتها يجب أن أشعر بالقلق والتوتر".

وفاز الأهلي على وفاق سطيف برباعية دون رد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وبسؤاله عن سر تألق بيرسي تاو رد قائلا: "يجب أن نتحلى بالصبر، فبعد غيابه لفترة عن التسجيل استطاع التسجيل المباراة الأهم في نصف نهائي بطولة إفريقيا".

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وأكمل "علينا أن نتحلى بالهدوء وأعرف بالطبع أن إهدار الفرص مشكلة، وأنا سعيد لأننا سجلنا 4 أهداف".

وأردف "وفاق سطيف فريق خطير جدا وكان لهم فرص للتسجيل، والطرد ساعدنا بالتأكيد واستفدنا منه ولكن هذه هي كرة القدم".

وأكد "كان علينا أن نلعب بقوة ونضغط ونقاتل لتسجيل الأهداف".

وأتم تصريحاته "لم نتأهل بعد وسنذهب إلى الجزائر ويجب أن نكن كل الاحترام لهذا الفريق، وشاهدنا فرق تفوز في الذهاب برباعية ثم تخسر 5 في الإياب".

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