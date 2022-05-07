مؤتمر موسيماني: هدف طاهر الأهم في مباراة سطيف.. وأقلق عندما لا نصنع الفرص

عبر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن سعادته بفوز فريقه الكبير على وفاق سطيف الجزائري، مؤكدا أن هدف طاهر محمد طاهر هو الأهم بالنسبة له خلال اللقاء.

وفاز الأهلي على وفاق سطيف برباعية دون رد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وقال موسيماني عقب المباراة في المؤتمر الصحفي: "لم آتي إلى الأهلي لتحقيق الأرقام القياسية لأن الأهلي لا ينافس إلا نفسه".

وأضاف "عندما تخلق الكثير من الفرص تعرف أنك تسير في الطريق الصحيح حتى إذا كنت تواجه صعوبة في تسجيل الأهداف".

وواصل "بيرسي تاو سجل ومحمد شريف سجل وهما مهاجمين، ولكن هدف طاهر هو الأهم بالنسبة لي لأنني أشركته في مركز رأس الحربة وإذا لم يسجل اللوم سيكون موجه لي".

وأكمل "لم نتأهل رغم الفوز بنتيجة كبيرة على وفاق سطيف، وهذا الفريق لن يلعب بسهولة ضدنا في مباراة العودة".

واستمر في تصريحاته "قبل الطرد كنا نلعب بشكل جيد ونسيطر على المباراة ونتحكم في اللعب، ولكن ماذا كان سيحدث إذا حققنا الفوز بهدف واحد ونحن نلعب ضد 10 لاعبين فقط؟ كانت الانتقادات ستكون ضدي".

وأكد "مدرب سطيف جيد جدا وشجاع ولم يغير طريقته حتى عندما تعرض أحد لاعبيه للطرد، بل بالعكس كان يهاجم ويحاول تسجيل الهدف".

وتابع "شاهدت مدرب سطيف وهو يتحدث عن فريقي بكل احترام وعلمت أنه استعد جيدا للمباراة".

وأشار "ليس من شأني الحديث عن نظام نهائي دوري الأبطال سواء كان مباراة واحدة أن بنظام الذهاب والإياب، ولكن إذا كانت مباراة واحدة يجب أن تكون في ملعب محايد".

وشكر الجمهور قائلا: "جمهور الأهلي شجعنا طوال المباراة ومهمتنا هي تسجيل الأهداف لنسعدهم واللعب أمامهم يمنحنا ثقة كبيرة".

وأتم تصريحاته "تبديل حمدي فتحي كان للحفاظ عليه قبل مباراة العودة".

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