برونو فيرنانديز بعد كارثة برايتون: اليوم لم أستحق ارتداء قميص مانشستر يونايتد

أبدى برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد إحباطه بعد خسارة الفريق أمام برايتون بأربعة أهداف دون رد ضمن منافسات الأسبوع السادس والثلاثين للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال برونو في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "النتيجة كما هي. لم نكن جيدين بما فيه الكفاية. لقد تفوقوا علينا وكانوا دائما ما يملكون الحلول".

وأضاف "ضغطوا علينا بشكل أفضل واستحقوا هذه النتيجة".

وأوضح "كل شيء سار بالشكل الخاطئ. كان فوزا مستحقا، ونحن نستحق ما نحن فيه الآن".

وتابع "إنه شيء يجب أن ننظر إليه ونشعر بالإحراج لأننا لم نكن بالجودة الكافية ويجب أن نقدم الأفضل".

وعن مستقبله قال برونو: "لا أريد الحديث عن المستقبل. لا تزال أمامنا مباراة في هذا الموسم ويجب أن نفوز بها".

وأوضح "لقد تحدثت مع النادي عن المستقبل عدة مرات قبل توقيع العقد لأني أعتقد أن المستقبل يمكنه أن يكون أفضل، ولكن بوضوح هناك العديد من الأشياء التي تحتاج لإصلاح، كما رأينا خلال الموسم".

وهتفت جماهير مانشستر يونايتد ضد اللاعبين قائلة: "لا تستحقوا ارتداء القميص".

وعلق برونو على هذا الهتاف قائلا: "أنا أضم نفسي لذلك. ما فعلناه اليوم وما فعلته أنا اليوم لم يكن كافيا لارتداء قميص مانشستر يونايتد، وأنا أتقبل ذلك".

ويلعب مانشستر يونايتد مباراته الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد كريستال بالاس في الثاني والعشرين من مايو الجاري.

وتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 58 نقطة في المركز السادس، ليخرج من سباق دوري أبطال أوروبا رسميا، والفارق بينه وبين وست هام يونايتد السابع 6 نقاط، والأخير لعب مباراتين أقل.

اقرأ أيضا

سون يضيق الخناق على صلاح في صدراة الهدافين

الأهلي يضع قدما في نهائي إفريقيا

توتنام يفسد ذكرى أوريجي على ليفربول

تعديل على موعد سوبر اليد بين الأهلي والزمالك