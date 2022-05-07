سون: مواجهة ليفربول اليوم كانت من الأصعب في حياتي.. وهدفنا دوري الأبطال

السبت، 07 مايو 2022 - 23:18

كتب : FilGoal

سون يحتفل بهدفه مع توتنام أمام ليفربول

شدد سون هيونج مين لاعب توتنام أن مواجهة ليفربول اليوم كانت من أصعب المباريات التي لعبها في مسيرته مشيرا إلى أن الهدف الأكبر هو اللعب في دوري أبطال أوروبا.

وتعادل توتنام مع ليفربول بهدف لكل فريق ضمن مباريات الأسبوع الـ36 من الدوري الإنجليزي.

وقال سون صاحب هدف توتنام لشبكة سكاي سبورتس بعد المباراة: "لقد كانت مباراة كبيرة. من الواضح أن اللعب في آنفيلد ليس بالأمر السهل. إنها نقطة هامة لكننا لم ننجح في الفوز".

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وأضاف "ليفربول هو واحد من أفضل الفرق في العالم في الوقت الحالي، في بعض الأحيان نحتاج للدفاع وقد قدمنا أداء جيدا اليوم. كانت هذه خطة لعبنا ويمكننا تقديم أداء أفضل بالكرة. لدينا مساحة لتحسينها".

وتابع "نحن نعمل على الهجوم كفريق واحد. نعرف أين نركض ومن اللاعب الذي سيكون حرا. كان هذا مثاليا لخطة لعبتنا. أنا فخور ولكن كنا نطمح للمزيد. هذه واحدة من أصعب المباريات لقد لعبت من أي وقت مضى".

وأتم عن لقب الهداف "من الواضح أن سباق دوري أبطال أوروبا أهم من أهدافي الشخصية. أحاول مساعدة الفريق. قد نفوز ولا أضطر إلى التسجيل. أريد أن ألعب في دوري الأبطال وهذا واضح في أذهاننا".

سون سجل هدفه الـ20 في الدوري الإنجليزي ليقترب أكثر من صلاح صاحب صدارة الهدافين برصيد 22 هدفا.

التعادل رفع رصيد ليفربول 83 بنفس رصيد نقاط مانشستر سيتي الذي سيواجه نيوكاسل غدا الأحد.

بينما وصل رصيد توتنام إلى 62 نقطة في المركز الخامس.

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