رانجنيك بعد رباعية برايتون: نعتذر للجماهير.. مشكلة مانشستر يونايتد ليست فردية

أبدى رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد المؤقت أسفه على خسارة الفريق أمام برايتون بأربعة أهداف دون رد ضمن منافسات الأسبوع السادس والثلاثين للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال رانجنيك في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "الأداء كان مريعا. من الدقيقة الأولى للأخيرة لم نقدم ما يكفي".

وأضاف "يمكننا فقط الاعتذار بعد هذا الأداء وهذه الخسارة المذلة. تركنا الكثير من الوقت والمساحة ولم نكن في الموقع الصحيح أبدا لوقف اختراق خطوطنا".

وتابع "لا أعتقد أن اللاعبين تجاهلوا خطة اللعب، بل كانوا عاجزين عن إيقاف الخصم. منحناهم الكثير من المساحات وإذا فعلت ذلك أمام فريق جيد فنيا مثل برايتون ستعاقب".

وفي تصريحات تالية لـ "بي بي سي سبورت" قال رانجنيك: "لا يمكننا سوى الاعتذار للجماهير التي قطعت المسافة إلى برايتون. لم نكن بالجودة الكافية".

وأضاف "كان لدينا مشاكل منذ بداية الموسم. رأيتنا نخسر 4-1 أمام واتفورد الذي هبط الآن. مشكلة الفريق هي كيفية الدفاع كفريق".

وأوضح "المشكلة ليست في الجودة الفردية. لقد أظهرنا ذلك حين فزنا على توتنام ووست هام وليدز. يجب أن نظهر وجها مختلفا في المباراة الأخيرة لأننا سنحتاج إلى نقطة أو 3 لضمان التأهل إلى الدوري الأوروبي".

واختتم "ظهرنا كما لو كنا في العطلة الصيفية، وهذا ما يجب أن نصلحه أمام كريستال بالاس".

ويلعب مانشستر يونايتد مباراته الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد كريستال بالاس في الثاني والعشرين من مايو الجاري.

وتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 58 نقطة في المركز السادس، ليخرج من سباق دوري أبطال أوروبا رسميا، والفارق بينه وبين وست هام يونايتد السابع 6 نقاط، والأخير لعب مباراتين أقل.

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