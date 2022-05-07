أقل عدد نقاط + أسوأ حصيلة دفاعية = مانشستر يونايتد خارج دوري الأبطال

سحق برايتون ضيفه مانشستر يونايتد بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب فالمر ضمن منافسات الأسبوع السادس والثلاثين للدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل رباعية برايتون مويسيس كايسيدو في الدقيقة 15 ومارك كوكوريا في الدقيقة 49 وباسكال جروس في الدقيقة 57 ولياندرو تروسار في الدقيقة 60.

الفوز رفع رصيد برايتون إلى 47 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 58 نقطة في المركز السادس، ويبقى له مباراة وحيدة في المسابقة ضد كريستال بالاس في الجولة الأخيرة.

بكلمات أخرى.. انتهى أمر يونايتد حسابيا بصورة رسمية، حيث بات الفارق بينه وبين أرسنال الرابع 5 نقاط، ناهيك عن كون الأخير يملك 4 مباريات متبقية في المسابقة.

ماذا حدث؟

في الدقيقة 15 افتتح مويسيس كايسيدو شريط الأهداف بتسديدة من خارج المنطقة، مرت أسفل قدم سكوت مكتوميناي ثم بين قدمي فيكتور لينديلوف لتغافل الحارس دافيد دي خيا على يمينه.

حاول مانشستر يونايتد أن يعود بتسديدة من برونو فيرنانديز في الدقيقة 18 حولها الدفاع إلى ركنية، وتلاه خوان ماتا في الدقيقة 20 بتسديدة لاقت نفس المصير.

كثف برايتون على الجانب الآخر محاولاته من جانب لياندرو تروسار في الدقيقتين 25 و35 ولكن لم تصل أي منهما إلى دي خيا، بينما أهدر داني ويلبك الفرصة الأخطر في الدقيقة 43 بعد خطأ من رافاييل فاران، لتمر كرته فوق العارضة.

انتهى الشوط الأول بتقدم برايتون 1-0، ومع بداية الثاني دفع رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد بالثنائي فريد وإدينسون كافاني بدلا من نيمانيا ماتيتش وأنتوني إيلانجا.

وسرعان ما سجل مارك كوكوريا الهدف الثاني لصالح برايتون في الدقيقة 49، بعد تمريرة وصلت إليه من تروسار داخل المنطقة ليسددها بقوة في الزاوية الضيقة.

وفي الدقيقة 58 سجل برايتون الثالث بصناعة تروسار أيضا، حيث مرر إلى باسكال جروس، وقبل أن تنتهى الاحتفالات سجل صاحب الأرض رابع الأهداف في الدقيقة 60، هذه المرة بمتابعة تروسار نفسه.

محاولة مانشستر يونايتد الوحيدة التي اجتازت خط مرمى برايتون أتت في الدقيقة 72 ليسجل منها إدينسون كافاني هدفا ملغيا بداعي التسلل، وأخيرا حل هاري ماجواير بدلا من خوان ماتا.

الأسوأ منذ انطلاق حقبة البريميرليج

حقق مانشستر يونايتد مجموعة من الأرقام السلبية غير المسبوقة، أولها هو تجمد رصيده عند 58 نقطة وتبقي مباراة وحيدة له، ما يعني أن حده الأقصى هو 61 نقطة.

بذلك ينال الفريق رسميا أقل عدد نقاط في تاريخه بالدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، حيث كان الرقم الأسوأ هو 64 نقطة في موسم 2013-2014، أول مواسم الفريق بعد اعتزال سير أليكس فيرجسون، والذي أسفر عن إقالة ديفيد مويس.

شباك مانشستر يونايتد استقبلت 56 هدفا هذا الموسم، وهي الحصيلة الدفاعية الأسوأ أيضا في تاريخ الفريق.

بذلك يتخطى الرقم السابق.. 54 هدفا في 2018-2019، وهي ثالث مرة يتلقى فيها الفريق أكثر من 45 هدفا في موسم واحد.

برايتون على الجانب الآخر من الأرقام، سجل 4 أهداف أو أكثر للمرة الثانية في تاريخه بالبريميرليج، بعد مواجهة سوانزي سيتي في فبراير 2018، من أصل 188 مباراة.

وأخيرا، بتسجيله لأربعة أهادف في هذا اللقاء، سجل برايتون قرابة 10% من أهدافه في الدوري هذا الموسم، خلال هذه المباراة فقط.

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