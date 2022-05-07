تشكيل وفاق سطيف - خماسي وسط.. وعبد المؤمن جابو يقود الهجوم أمام الأهلي

السبت، 07 مايو 2022 - 20:13

كتب : محمد عبد العظيم

وفاق سطيف

يقود عبد المؤمن جابو هجوم فريق وفاق سطيف في مواجهة الأهلي.

ويلعب الأهلي ضد وفاق سطيف الجزائري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي تقام بملعب الأهلي we السلام.

ويعتمد وفاق سطيف على 5 لاعبين في وسط الملعب، مع وجود 3 مدافعين.

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وفي الهجوم يلعب عبد المؤمن جابو صاحب هدف منتخب الجزائر في شباك ألمانيا في كأس العالم 2014.

وجاء تشكيل وفاق سطيف كالآتي:

المرمى: سفيان خذايريه

الدفاع: محمد زيتي - هشام بلقروي - هواري فرحاني

الوسط: عبد القادر بوتيش - حسين لعريبي - أكرم جحنيط - أمير قراوي - أحمد قندوسي

الهجوم: عبد المؤمن جابو - رياض بن عياد

ويقام لقاء العودة يوم السبت المقبل في الجزائر بملعب فريق وفاق سطيف.

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