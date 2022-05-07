تشكيل وفاق سطيف - خماسي وسط.. وعبد المؤمن جابو يقود الهجوم أمام الأهلي
السبت، 07 مايو 2022 - 20:13
كتب : محمد عبد العظيم
يقود عبد المؤمن جابو هجوم فريق وفاق سطيف في مواجهة الأهلي.
عبد المؤمن جابو
النادي : وفاق سطيف
ويلعب الأهلي ضد وفاق سطيف الجزائري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي تقام بملعب الأهلي we السلام.
ويعتمد وفاق سطيف على 5 لاعبين في وسط الملعب، مع وجود 3 مدافعين.
وفي الهجوم يلعب عبد المؤمن جابو صاحب هدف منتخب الجزائر في شباك ألمانيا في كأس العالم 2014.
وجاء تشكيل وفاق سطيف كالآتي:
المرمى: سفيان خذايريه
الدفاع: محمد زيتي - هشام بلقروي - هواري فرحاني
الوسط: عبد القادر بوتيش - حسين لعريبي - أكرم جحنيط - أمير قراوي - أحمد قندوسي
الهجوم: عبد المؤمن جابو - رياض بن عياد
ويقام لقاء العودة يوم السبت المقبل في الجزائر بملعب فريق وفاق سطيف.
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