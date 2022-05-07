مؤتمر أنشيلوتي – عن احترام أتليتكو والهوس بكرة القدم.. والاستمرار مع ريال مدريد حتى سن الـ80

السبت، 07 مايو 2022 - 14:03

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي في احتفالات ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني

شدد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أنه يحترم غريمه التقليدي أتليتكو مدريد بغض النظر عن قيامه بعمل ممر شرفي لفريقه من عدمه عقب تتويجه بلقب الدوري الإسباني رسميا.

ويحل ريال مدريد ضيفا غدا الأحد على أتليتكو مدريد لملاقاته في الجولة 35 من الدوري الإسباني في ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وتحدث أنشيلوتي عن احتمالية عدم قيام أتليتكو بعمل ممر شرفي لفريقه قائلا: "الكل يفعل ما يريد، نحن نحترم ما سيفعله أتليتكو فنحن نحترمهم كثيرا وهم جيراننا وأصدقاء لنا إن قرر القيام بممر شرفي أم لا".

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وعن شخصيته قال: "أنا رجل هادئ يحب وظيفته وأحب الاستمتاع بالحياة، لكنني لست مهووسا بكرة القدم ويعجبني ذلك".

وبسؤاله عن إن كان الموسم الحالي في مسيرته هو الأفضل له قال: "لم أصل أبدا لتلك المرحلة في مسيرتي، إنه أسبوع شاق".

وأكمل "قضينا الأسبوع في التتويج بالدوري ثم تأهلنا لنهائي دوري أبطال أوروبا وللاستمرار في الفرحة سيكون من الرائع أن نفوز يوم 28 مايو ضد ليفربول، وإن انتصرنا فسيكون أفضل موسم في مسيرتي".

وعن مصيره مع ريال مدريد قال: "إن سارت الأمور على ما يرام فسأبقى هنا حتى سن الـ80 إنها فكرة لدي".

وأكمل صاحب الـ62 عاما حديثه "في اليوم الذي سأنهي فيه عملي مع ريال مدريد سأفكر في الاعتزال، لقد استمتعت كثيرا بوجودي هنا وسيكون البحث عن فريق أفضل في كرة القدم العالمية أمرا صعبا".

وعن جاريث بيل قال: "كل اللاعبين يحبونه وهو ظهره يؤلمه ولا يتحرك جيدا ولو كان جاهزا لكنت استدعيته للقائمة".

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