أول رد رسمي من فيفا على طلب الجزائر بإعادة مباراة الكاميرون

نشر الاتحاد الجزائري لكرة القدم رد نظيره الدولي "فيفا" عليه بشأن طلبه بإعادة مباراة الكاميرون في إياب المرحلة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكان منتخب الجزائر خسر أمام الكاميرون في الإياب بهدفين لهدف في مباراة يؤمن محاربي الصحراء أنهم تعرضوا خلالها لظلم تحكيمي من الحكم الجامبي بكاري جاساما.

وعبر الصفحة الرسمية للاتحاد الجزائري عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم السبت تم نشر رد فيفا والذي جاء كالتالي:

نأسف برأيكم إن كان قرارات الحكام يمكن أن يكون لها تأثيرا سلبيا على مسار المباراة.

لقد لاحظنا جيدا ما احتواه شكواك خلال رسالتك ويمكننا أن نضمن لك بالفعل أن جميع الحوادث التي وقعت أثناء المباراة قد تم فحصها بعناية من قبل حكام الفيديو وفقا لقانون اللعبة وبروتوكول تقنية الفيديو.

وبذلك يشير فيفا في رده إلى أن قرارات جاساما لم تؤثر على سير المباراة التي شهدت إلغاء هدفين للمنتخب الجزائري وبناء عليه فهو رفض ضمنيا إعادة المباراة.

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