روما يكافئ 166 مشجعا حضروا خسارة بودوجليمت بتذاكر نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

السبت، 07 مايو 2022 - 13:29

كتب : FilGoal

تامي أبراهام - روما - ليستر سيتي - دوري المؤتمر الأوروبي

كافأ نادي روما مشجعيه البالغ عددهم 166 الذين حضروا خسارة الفريق أمام بودودجليمت النرويجي في دوري المؤتمر الأوروبي بنتيجة 6-1 بالحصول مجانا على تذاكر المسابقة أمام فينورد الهولندي.

روما تأهل إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي المقرر إقامته يوم 25 مايو المقبل في تيرانا عاصمة ألبانيا بعد الفوز على ليستر سيتي.

وأعلن موقع روما الرسمي مكافأة المشجعين الذين حضروا خسارة الفريق أمام بودوجليمت في دور المجموعات في النرويج بنتيجة قياسية 6-1 لحضور النهائي.

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وأوضح النادي عبر موقعه "قرر النادي مكافأة 166 مشتركا الحاضرين في مباراة يوم 21/10/2021 في الذهاب من ملعب أسبميرا، بالنسبة لهؤلاء المشجعين، سيضمن النادي التذكرة. تم وضع قائمة الأشخاص المؤهلين بناءً على تقارير المبيعات المقدمة من بودوجليمت لذلك، سيتم إرسال الرمز الفريد بحلول 7 مايو إلى عنوان البريد الإلكتروني المستخدم لشراء التذكرة على موقع بودوجليمت لإصدار التذاكر".

وكانت جماهير روما قد رفضت بعد المباراة الحصول على قميص قائد الفريق لورينزو بيليجريني.

ويأمل روما في تحقيق أول لقب يدخل خزانة النادي منذ 2008.

ويمتلك روما 3 ألقاب للدوري الإيطالي و9 للكأس و2 لكأس السوبر، فيما حقق أوروبيا من قبل لقب كأس المعارض 1961.

وفي حال الفوز سيكون جوزيه مورينيو المدير الفني أول مدرب يحقق الألقاب الأوروبية الثلاثة بعدما سبق له الفوز بلقب دوري الأبطال والدوري الأوروبي.

يذكر أن خسارة روما من الفريق النرويجي بنتيجة 6-1 كانت أكبر هزيمة لمورينيو في مسيرته التدريبية.

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