عبد الحميد بسيوني يكشف كواليس رحيله عن غزل المحلة

السبت، 07 مايو 2022 - 12:08

كتب : FilGoal

عبد الحميد بسيوني

تحدث عبد الحميد بسيوني المدير الفني لـ سموحة عن كواليس رحيله من غزل المحلة.

وقاد بسيوني، سموحة في أول مباراة له بالخسارة بنتيجة 2-0 من بيراميدز في الجولة 18 من الدوري المصري.

وقال بسيوني عبر أون تايم سبورتس 2: "خضت المباراة بنفس التشكيل السابق ولم أغير الكثير في الفريق ولم يعجبني الأداء وسأبدأ عملي من اليوم التالي للمباراة".

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وتحدث عن كواليس رحيله عن المحلة قائلا: "لا أكذب ولا أخاف وكل ما أثير في الفترة الأخيرة ليس له أساس من الصحة، والجميع في مجلس إدارة غزل المحلة كان يعلم برحيلي بعد مباراة فاركو، أبلغتهم جميعا أن مباراة الاتحاد هي الأخيرة لي وليس للأمر علاقة بسموحة".

وأضاف "مسؤولو سموحة بدأوا الحديث معي والمفاوضات في أول يوم في عيد الفطر صباحا والله شاهد على ما أقول".

وأكمل طلبت من صديقي مساعدتي ماديا لأدفع الشرط الجزائي لغزل المحلة لأنه لا يوجد نادي ليدفع لي القيمة، سأسدد الشرط الجزائي يوم الأحد المقبل وأتمنى التوفيق والنجاح".

وأردف "لي مكافأة بقيمة 60 ألف جنيه، وأعدت مرتب الشهر المقبل ولم أفعل أي شيء أخجل منه، ولن أرد على أي شيء حبا واحتراما لمجلس إدارة المحلة واللاعبين والجماهير".

وأتم "حققت مع المحلة التأهل لكأس الرابطة والفريق في المركز التاسع بالدوري بمنطقة أمنة، ومصطفى عبده مدرب كفء وأتمنى لهم التوفيق".

المحلة يحتل المركز العاشر بـ 20 نقطة، جمع صاحب الـ 50 عاما بسيوني معهم 11 نقطة بعد أن تولى تدريب الفريق في آخر 12 مباراة خلفا لمن رحل لتدريب المقاولون العرب، محمد عودة.

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