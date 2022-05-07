صلاح يصل لرقم جديد مع ليفربول

السبت، 07 مايو 2022 - 20:08

كتب : FilGoal

محمد صلاح - فياريال وليفربول

يستعد محمد صلاح للمشاركة بشكل أساسي مع فريقه ليفربول ضد توتنام في قمة مباريات الأسبوع 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتواجد ليفربول في المركز الثاني برصيد 82 نقطة بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي.

المباراة ستكون الـ250 لمحمد صلاح مع فريقه ليفربول منذ انتقاله قادما من روما صيف 2017.

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وانتقل صلاح قادما من روما في صفقة وصلت قيمتها إلى 42 مليون يورو.

وسجل صلاح 155 هدفا مع ليفربول صنع 61 آخرين منذ انتقاله للريدز.

وفاز ابن الـ29 عاما بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس الرابطة.

ويتصدر صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لهذا الموسم برصيد 20 هدفا بجانب صدارة أفضل صانعي الألعاب بـ13 تمريرة حاسمة.

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