صلاح يصل لرقم جديد مع ليفربول
السبت، 07 مايو 2022 - 20:08
كتب : FilGoal
يستعد محمد صلاح للمشاركة بشكل أساسي مع فريقه ليفربول ضد توتنام في قمة مباريات الأسبوع 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويتواجد ليفربول في المركز الثاني برصيد 82 نقطة بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي.
المباراة ستكون الـ250 لمحمد صلاح مع فريقه ليفربول منذ انتقاله قادما من روما صيف 2017.
2️⃣5️⃣0️⃣ Reds appearances for @MoSalah!— Liverpool FC (@LFC) May 7, 2022
🇪🇬👑 pic.twitter.com/UPO4eHyQ4I
وانتقل صلاح قادما من روما في صفقة وصلت قيمتها إلى 42 مليون يورو.
وسجل صلاح 155 هدفا مع ليفربول صنع 61 آخرين منذ انتقاله للريدز.
وفاز ابن الـ29 عاما بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس الرابطة.
ويتصدر صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لهذا الموسم برصيد 20 هدفا بجانب صدارة أفضل صانعي الألعاب بـ13 تمريرة حاسمة.
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