أزبيليكويتا عن مالك تشيلسي الجديد: من المؤسف أننا لم نقدم له الفوز الأول

السبت، 07 مايو 2022 - 20:06

كتب : FilGoal

سيزار أزبيليكويتا - تشيلسي

أبدى سيزار أزبيليكويتا مدافع تشيلسي وقائده شعوره بالإحباط بعد تعادل الفريق مع ولفرهامبتون في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع السادس والثلاثين للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أزبيليكويتا في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "نتيجة محبطة لأننا كنا متقدمين 2-0، ولذلك يعتبر التراجع بهذا الشكل محبطا للغاية".

وأضاف "بالتأكيد تترك هذه المباراة مذاقا سيئا. تلقينا الكثير من الأهداف قي المباريات الأخيرة وهذا يضعنا في موقف صعب في سباق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا".

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وأوضح "الفرق الأخرى تفوز ونحن لا نحصل على النقاط التي يجب أن نحصل عليها. يجب أن ننهض معا في الأسابيع الأخيرة".

وتابع "الأمور في أيدينا، ولدينا نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أيضا. الضغط دائما حاضر، ويجب علينا تقبله. كل نقطة مهمة، والآن يجب أن نبدأ بشكل أفضل".

وواصل قائد البلوز "اعتدنا أن نكون فريقا صلبا، والآن نحن نتلقى الكثير من الأهداف، وهذا يضعنا في وضع صعب".

وعن الملكية الجديدة للنادي التي ستنتقل من الروسي رومان أبراموفيتش إلى الأمريكي تود بويلي، قال أزبيليكويتا: "الفريق كان خارج هذه العملية تماما. تركيزنا يظل على الملعب فقط. بالتأكيد نحن نشعر بالإحباط لعدم منحه الفوز الأول".

واختتم "الأمر خارج عن أيدينا ولذلك لا يجب أن نهدر طاقتنا عليه. بالتأكيد افتقدنا بعض الجماهير في الفترة الماضية بملعبنا وكان هناك بعض الأمور، ولكن لا أعذار. عملنا هو التدرب بأفضل شكل ممكن والحصول على النتائج".

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